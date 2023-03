La diagnosi precoce: un passo fondamentale nella lotta contro le patologie oncologiche

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La diagnosi precoce può salvare la vita?

La risposta a questa domanda è una certezza: Sì.



La diagnosi precoce, soprattutto in campo oncologico, gioca un ruolo imprescindibile ai fini di incrementare l’aspettativa di vita, la percentuale di guarigione nonché la qualità della prognosi. Diagnosticare patologie oncologiche in una loro fase precoce permette di mitigare l’invasività dell’intervento chirurgico in aggiunta a ridurre le cure necessarie per perseguire una guarigione completa. Il medico specialista deve essere contattato con tempestività alla comparsa dei primi sintomi che possono essere considerati un campanello dall’arme per le patologie oncologiche.



Nel caso del tumore del colon retto i sintomi specifici che dovrebbero allarmarci sono: la stanchezza, il dimagrimento, la presenza di sangue o di striature scure nelle feci o feci dal colore piceo. L’iter diagnostico, in presenza di questa sintomatologia, prevede una prima visita chirurgica l’esame del sangue occulto delle feci e, in caso di indicazioni di esami di secondo livello, una indagine colonscopica.

La Casa di Cura Gibiino è un centro individuato dalla Regione Sicilia per il trattamento chirurgico di questa patologia ed eroga le prestazioni ad essa correlate, a partire dalla Visita Chirurgica, con il Sistema Sanitario Nazionale unitamente ai regimi Assicurativi che in Libera Professione.

L’équipe chirurgica della Casa di Cura Gibiino è composta da professionisti di altissimo livello che garantiscono un approccio all’avanguardia nell’affrontare le esigenze del Paziente.

Il Gruppo Oncologico Multidisciplinare della Casa di Cura segue i Pazienti in tutte le fasi, dalla Diagnosi, durante la cura fino ai controlli di Follow-Up. Il servizio di Endoscopia Digestiva, diretto brillantemente dal Prof. Pietro Naso, offre a tutti i Pazienti la possibilità di effettuare Gastroscopie e Colonscopie in leggera sedazione, riducendo il disagio dell’Utente.

A completamento dell’iter diagnostico la Casa di Cura Gibiino offre tutti i servizi di Diagnostica per Immagini ad esso correlati: Ecografia diagnostica unitamente alla radiologia tradizionale e a quella tomografica. Tutti i servizi sono erogabili sia in regime di convenzione con il S.S.N. che in regime privato o assicurativo.

A capo del servizio, il Dott. Giuseppe Corsale, garantisce una elevata competenza in campo oncologico coadiuvata dall’impiego di moderni software finalizzati allo studio delle patologie oncologiche, neurologico e vascolare con un dettaglio diagnostico di eccellenza.