Settore energetico: la transizione dal mercato tutelato al mercato libero è prossima

Con il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero, il settore energetico italiano entra in una nuova era.

I consumatori possono ora esplorare una vasta gamma di offerte e servizi, beneficiando di una competizione più intensa tra i fornitori che spinge verso prezzi più competitivi e un servizio migliore.

Sistema delle tutele graduali: cosa aspettarsi nel prossimo futuro

Il passaggio al mercato libero non sarà immediato, poiché gli utenti saranno supportati durante questa fase di transizione dal Sistema delle tutele graduali, progettato per guidarli dopo la fine della maggior tutela

Una data importante da ricordare è il 1° luglio 2024. Da quel momento, gli utenti del servizio elettrico "non vulnerabili" che non avranno selezionato un operatore del mercato libero saranno automaticamente trasferiti al Servizio a tutele graduali per 30 mesi. Durante questo periodo, potranno comunque passare al mercato libero in qualsiasi momento.

Gli utenti vulnerabili - persone over 75 e con disabilità - saranno esclusi da questo passaggio automatico e potranno restare nel mercato tutelato, se lo desiderano.

Edison Energia: esperienza e innovazione al servizio degli utenti

Pioniera del libero mercato dal 2008 per l'energia elettrica e dal 2009 per il gas, Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica a gas a famiglie e imprese e servizi a valore aggiunto al segmento retail, in questa fase di transizione intende accompagnare i consumatori presentando loro i benefici economici e ambientali che il mercato libero può offrire.

Nel 2022, quando i prezzi dell'energia erano alle stelle, Edison Energia ha mantenuto le sue offerte a prezzo fisso, proteggendo i clienti dalla volatilità del mercato e offrendo loro un risparmio rispetto al mercato tutelato.

Massimo Quaglini, AD di Edison Energia, ne parla in un’intervista che vi proponiamo.

Edison protagonista della transizione energetica in Sicilia

Il Gruppo Edison in Sicilia è impegnato nella generazione elettrica da fonti rinnovabili grazie a impianti eolici e fotovoltaici in provincia di Trapani, Enna, Messina, Catania e Siracusa. La Sicilia è un territorio chiave: la società ha inaugurato a Mazara del Vallo (TP) un parco eolico, per una potenza complessiva di 45 MW in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di quasi 50.000 famiglie e lo scorso aprile è stato inaugurato il nuovo impianto fotovoltaico di Aidone (EN), “Solecaldo”, da 41 MW che soddisfa il fabbisogno energetico di 26.500 famiglie, evitando l’emissione in atmosfera di oltre 29.000 tonnellate di CO2 all’anno. Per questi progetti la società impiega le migliori tecnologie oltre a dedicare la massima attenzione al territorio convinta che la chiave di tutto sia il coinvolgimento e la condivisione dei progetti con le comunità.

In Sicilia, inoltre, Edison Energia fornisce energia elettrica e gas naturale a diverse aziende ed è presente anche attraverso AMG Gas Srl (80% Edison - 20% AMG Energia). AMG è il principale operatore di mercato nella vendita di gas ai clienti domestici della città di Palermo, nel tempo ha esteso il proprio raggio di azione ai comuni della provincia e, a partire dal 2011, ha inaugurato una nuova fase della propria storia affiancando, alla tradizionale offerta per la fornitura di gas, quella dell’elettricità.

Attraverso Edison Next, Edison propone un’offerta completa di servizi innovativi, per la gestione sostenibile delle risorse energetiche e ambientali di imprese, terziario e pubblica amministrazione. Edison Next accompagna clienti e territori nel loro percorso di sostenibilità e transizione ecologica, attraverso una piattaforma di soluzioni innovative ed efficienti per l’ottimizzazione dei consumi e la decarbonizzazione, in cui tecnologia e digitale giocano un ruolo chiave, con l’obiettivo di massimizzare competitività e performance. In Sicilia la società è al fianco in particolare di 4 importanti poli ospedalieri locali nella gestione delle strutture sanitarie e nell'implementazione di interventi di efficientamento energetico e autoproduzione, nelle maggiori province, Catania, Messina e a Palermo e con attività di pubblica illuminazione.

Con l’obiettivo di essere ancora più concretamente parte del vissuto quotidiano del territorio e del suo tessuto sociale Edison è impegnata nella promozione di progettualità con le giovani generazioni. Attraverso Fondazione EOS (Edison Orizzonte Sociale), Edison mette a fattore comune le energie con quelle delle associazioni locali da sempre attive sul territorio. Fondazione EOS in particolare a Palermo ha avviato con le associazioni del territorio il progetto Traiettorie Urbane per coinvolgere le e gli adolescenti di sei quartieri della città (Danisinni, Zisa, Noce, Kalsa, Sant’Erasmo e Romagnolo) e la comunità educante a essi collegata in un percorso di partecipazione attraverso arte e sport che li vedrà protagonisti per il prossimo triennio. Sempre a Palermo Fondazione EOS supporta il Centro Padre Nostro nel fornire servizi primari sociali e educativi ai ragazzi del quartiere Brancaccio per prevenire problematiche di dispersione, abbandono scolastico e disagio sociale.

Lo scorso 10 gennaio si sono tenute le aste per assegnare il gestore del Servizio a tutele graduali per gli utenti che non avevano ancora scelto un fornitore del mercato libero. Edison Energia ha ottenuto quattro lotti in diverse regioni italiane, come Sicilia, Calabria, Lazio, Puglia, Campania e Toscana. Questa aggiudicazione permette a Edison Energia di servire circa 700.000 nuovi clienti per l’energia elettrica in zone dove è già fortemente radicata.

Tra questi lotti, come visto, è presente anche la Sicilia, da sempre il territorio più rilevante per Edison Energia e, nello specifico, le province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa. Oggi Edison Energia ha così la possibilità di servire qui circa 178.000 nuovi clienti.

Tanti i vantaggi per gli utenti siciliani che entreranno nel mercato libero

Nuovi e storici clienti avranno l'opportunità di sfruttare i servizi di consulenza Edison Energia e scoprire i vantaggi del mercato libero con una semplice chiamata o recandosi nei punti vendita. I vantaggi offerti dall'ecosistema Edison Energia includono:

Una rete di 140 punti vendita e post-vendita dislocati su tutte le province della regione, per garantire prossimità e supporto costante alla clientela e ai partner commerciali locali.

dislocati su tutte le province della regione, per garantire prossimità e supporto costante alla clientela e ai partner commerciali locali. Una rete di tecnici e installatori sul territorio, per supportare e consigliare i clienti nel loro percorso verso la decarbonizzazione.

sul territorio, per supportare e consigliare i clienti nel loro percorso verso la decarbonizzazione. Un numero verde da chiamare se si è già clienti Edison Energia 800119444.

da chiamare se si è 800119444. Un numero verde per chi non è ancora cliente e ha bisogno di informazioni 800141414.

per chi e ha bisogno di informazioni 800141414. Il programma Edison Risolve che permette di accedere a servizi per la casa (riparazione, manutenzione e installazione di soluzioni di efficienza energetica), e per la persona (assistenza medica).

che permette di accedere a servizi per la casa (riparazione, manutenzione e installazione di soluzioni di efficienza energetica), e per la persona (assistenza medica). L’innovativa piattaforma Edison CoCo (Consumare meno, Consumare meglio) che, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale, offre consigli personalizzati per ottimizzare la spesa della bolletta.

(Consumare meno, Consumare meglio) che, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale, offre consigli personalizzati per ottimizzare la spesa della bolletta. Un programma fedeltà con premi e bonus crescenti in bolletta.

con premi e bonus crescenti in bolletta. La possibilità di aderire a una comunità energetica condominiale, un modello che si sta dimostrando molto conveniente per coloro che decidono di parteciparvi perché l’investimento è tutto a carico di Edison Energia.

Edison Energia: offerte 100% green sul mercato libero

Il settore energetico è sicuramente in mutamento, ma la consapevolezza dei consumi è un tema che riguarda tutti e deve partire dal basso. Per questo Edison Energia è impegnata a supportare i clienti nella transizione energetica con offerte del mercato libero 100% green, servizi a valore aggiunto innovativi per l’ottimizzazione dei consumi e un piano di sviluppo di comunità energetiche condominiali che promuove l'auto-produzione di energia rinnovabile.

