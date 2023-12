In viaggio con il gusto: da Forma la cucina siciliana si apre alle proposte internazionali

In una città che investe sempre di più nel potenziamento e nella diversificazione dell'offerta turistica, Forma, la nuova coffee house contemporanea di "Al Vicolo Group", offre proprio ciò che mancava. Situata in una posizione eccezionale (via Pietro Garofalo 1), accanto alla chiesa di Sant'Agata al Carcere e a pochi metri da piazza Stesicoro e via Etnea, Forma accende una nuova luce nella scena culinaria catanese, attrarrendo un pubblico variegato.

Molti cittadini di Catania hanno già scoperto questo nuovo concept. Ma la conferma del successo di una lunga fase di studio e incubazione, iniziata nel 2013, arriva dai visitatori stranieri, ormai sempre più presenti tra i tavoli.

In breve tempo, Forma è diventata un vero punto di riferimento per i numerosi turisti che visitano il nostro centro storico e che magari cercano un cappuccino veloce o una brioche "fuori orario". Oppure un pranzo veloce prima di prendere il prossimo volo. Un aperitivo al tramonto per iniziare una serata all'insegna del divertimento o una cena completa dopo una giornata intensa trascorsa sul basalto delle vie cittadine.

"Qui da Forma - spiega Lucio Ferlito, chef proprietario e socio de "Al Vicolo Group" - utilizziamo prodotti di eccellenza, a chilometro zero e ricercati, soprattutto per creare una cucina internazionale. Il nostro obiettivo è consentire ai nostri clienti di fare un viaggio culinario all'estero, rimanendo però legati alla nostra terra".