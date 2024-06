Empowerment femminile in Sicilia: formazione e opportunità per 90 donne

In Italia, l'occupazione femminile si attesta solo al 29,3%, ben al di sotto di quella maschile (52%), un dato che mette in luce un significativo divario di genere rispetto ad altri paesi. Questo squilibrio riflette le sfide che le donne devono affrontare nel mondo del lavoro, dove spesso incontrano ostacoli strutturali e culturali.

Fortunatamente, c'è una crescente consapevolezza della necessità di promuovere l'uguaglianza di genere e sostenere l'occupazione femminile. In questo contesto, iniziative come "Donne Smart nel Wine&Food" stanno emergendo come strumenti cruciali per colmare il divario e offrire alle donne le risorse necessarie per affermarsi professionalmente.

"Donne Smart nel Wine&Food": Un progetto di empowerment femminile

Il progetto "Donne Smart nel Wine&Food" è un'iniziativa ideata e promossa da Cru Vision, brand della società cooperativa Aproca di Palermo, con il supporto del Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale. Questo programma mira a formare 90 donne siciliane, disoccupate o inoccupate, di età compresa tra i 34 e i 50 anni, attraverso cinque corsi formativi gratuiti.

Gli argomenti coperti includono Food Digital Marketing, User Experience Design, Big Data Analyst, E-commerce nel Wine&Food e Wine Digital Marketing. Offrendo formazione online, il progetto facilita la conciliazione tra vita familiare e professionale, un fattore cruciale per molte donne.

Inoltre, il programma non si limita alla formazione tecnica, ma promuove anche l'empowerment femminile e offre opportunità di networking con aziende - locali e nazionali, grazie alla possibilità di colloqui online - nel settore enogastronomico e nel settore digital, contribuendo a ridurre il gender gap in tali ambiti.

Opportunità di crescita professionale per le donne siciliane

Attraverso "Donne Smart nel Wine&Food", le donne siciliane hanno l'opportunità di acquisire competenze digitali avanzate e migliorare le loro prospettive di carriera in un settore in continua crescita.

Questa iniziativa rappresenta una preziosa occasione per superare le barriere di genere e affermarsi nel mercato del lavoro. Le partecipanti ai corsi potranno accedere a conoscenze aggiornate e sviluppare competenze richieste dalle aziende, aumentando così le loro opportunità di impiego e di crescita professionale.

Visitando questo sito, potrete ottenere tutte le informazioni necessarie e iniziare il vostro percorso verso il futuro lavorativo che meritate