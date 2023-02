"Sicily Business Forum": aziende, professionisti, istituzioni ed esperti di economia a confronto

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 17 marzo, dalle ore 9,00 sino alle 18 e 30, FourPoints – Sheraton Catania Hotel di Aci Castello ospiterà il "Sicily Business Forum", il più grande evento formativo del settore organizzato da Plurimpresa in collaborazione con Performance Strategies. Aziende, professionisti, istituzioni ed esperti di economia e finanza si confronteranno per creare relazioni esplorando le nuove strategie di sviluppo aziendale.

Gli ospiti del "Sicily Business Forum"

Quattro i relatori d’eccellenza che saranno presenti sul palco. Arrigo Sacchi, uno dei più noti allenatori di calcio, affronterà il tema "La nuova leadership: gestire persone e obiettivi - le 5 regole d’oro per potenziare la gestione del team"; Paolo Nespoli, primo italiano a partecipare a una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, effettuerà un intervento dal titolo "Vedere oltre i confini – Cambiare la prospettiva per una visione a lungo raggio"; Federica Marchionni, top manager italiana, oggi Ceo di Global Fashion Agenda, curerò un focus su "Building future: reinventare e reinventarsi per superare le crisi: dagli inflection point alla pandemia"; infine, Leopoldo Gasbarro, direttore responsabile del Wall Street Italia, modererà la tavola rotonda "Sicily Business Focus", per fare il punto sui nuovi scenari economici, politici e socio-culturali per il rilancio del Mezzogiorno d’Italia.

Sicilia baricentro del Mediterraneo

"La formazione è un momento fondamentale della crescita personale e professionale che oggi contraddistingue la nuova imprenditoria che vogliamo sia presente in Sicilia. La nostra - spiega Attilio Parisi, Ceo & Founder di Plurimpresa - è un'azienda che opera in questo contesto già da anni. Nel resto d'Italia, soprattutto in Lombardia, abbiamo già messo in atto dei corsi di formazione di questo livello. Abbiamo voluto portare nella nostra regione questo eventi simili proprio perchè è fondamentale che la nuova classe imprenditoriale abbia la possibilità di cogliere le nuove possibilità di sviluppo economico e fare in modo che la Sicilia diventi il baricentro dello sviluppo del Mediterraneo".

Come partecipare

La partecipazione al "Sicily Business Forum" è aperta a tutti, con diverse fasce contrassegnate da un apposito ticket. La fascia Vip è riservata alle prime postazioni; c'è poi un ticket standard in area centrale; infine, sarà possibile assistere anche da remoto, grazie alla diretta streaming dell'evento che garantità un attestato di partecipazione e la possibilità di accesso on demand per 30 giorni ai contenuti multimediali (prevista anche per le altre due tipologie di partecipazione).