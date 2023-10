L’hamburgeria che ha conquistato la Sicilia ha aperto il suo primo punto vendita a Catania

Gli hamburger non sono tutti uguali, e la differenza sta senza dubbio nelle materie prime. La qualità di un buon hamburger è il risultato di una combinazione perfetta tra pane artigianale a lievitazione naturale e carni selezionate provenienti da allevamenti italiani, servite con ingredienti locali freschi.



Questa filosofia culinaria è stata abbracciata e portata avanti con successo da Zangaloro Meat Factory, una nota catena di hamburgeria 100% Made in Sicily.

Da Palermo alle pendici dell'Etna

Con sei punti vendita a Palermo, due in provincia, uno ad Agrigento e un altro a Caltanissetta, Zangaloro Meat Factory ha condiviso il suo amore per la buona cucina con i palati siciliani per anni.

E ora, a settembre, ha portato la sua esperienza culinaria a Catania, aprendo il primo Meat Factory catanese presso il parco commerciale "I Portali" di San Giovanni La Punta.

La nuova apertura a Catania è solo l'inizio dei piani di espansione di Zangaloro Meat Factory nella città. Il marchio ha in programma di aprire un secondo locale presso il centro commerciale "Le Porte" di Catania, seguito da altre due inaugurazioni nel territorio catanese entro il 2024.

Un menù all'insegna della qualità

Il menù di Zangaloro Meat Factory, è una vera e propria oasi per gli amanti della cucina di qualità.



La stella indiscussa è, ovviamente, l'hamburger. Gli chef del locale preparano ogni hamburger con cura, utilizzando carne selezionata proveniente da allevamenti italiani, macinata ogni giorno per garantire il massimo della freschezza e del sapore.

Ma un buon hamburger è fatto anche dal pane, e qui Zangaloro Meat Factory non delude mai. Il pane artigianale a lievitazione naturale è un'arte a sé stante, e ogni boccone è un tripudio di gusto e consistenza.

Il menù offre una varietà di opzioni per accontentare tutti i gusti. Dalle classiche combinazioni con formaggio, lattuga e pomodoro, ai burger gourmet con ingredienti unici come pecorino nero siciliano, guacamole, o cipolle caramellate.

Gli amanti del piccante non rimarranno delusi con hamburger dal retrogusto spicy, mentre chi cerca qualcosa di più leggero può optare per il delizioso hamburger di pollo.

Ma Zangaloro Meat Factory non si ferma qui. Oltre agli hamburger, il menù offre anche insalate fresche, hot dog, carne al piatto e una selezione di proposte per vegetariani e vegani.

Per i veri "burger lovers"

Se amate gli hamburger di alta qualità e il gusto autentico della cucina siciliana, non perdete l'occasione di fare un salto da Zangaloro Meat Factory e scoprire il piacere di un hamburger fatto con amore e passione. E' possibile rimanere sempre aggiornati sulle novità del brand seguendo la loro Pagina Facebook.