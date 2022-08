Una strategia innovativa per vendere immobili vuoti

Una delle principali soddisfazioni, per chi compra un immobile, consiste nel vedere finalmente realizzato il proprio sogno e ammirare l’appartamento dotato di tutti i comfort. Immaginate la casa che avete deciso di vendere non più spoglia e vuota, ma già arredata e personalizzata per il vostro acquirente ideale.

In questo modo, viene fornito all’appartamento un vero e proprio “make up”, in grado di ridurre i tempi di vendita e aumentare i possibili guadagni. Non solo si ottiene un effetto “wow” da parte dell’acquirente, che finalmente si ritrova nel proprio ambiente familiare, ma si riducono del 75% i tempi di vendita.

Servizio firmato Diamante Casa

HOMakeup® è il dipartimento di Home Staging dell’agenzia immobiliare Diamante Casa di Sant’Agata li Battiati. Si tratta di uno speciale arredo temporaneo che valorizza gli ambienti delle case vuote creando una vera e propria simulazione di quello che sarà l’appartamento dopo essere stato arredato e personalizzato. Una modalità di comunicazione immobiliare dal forte impatto emotivo. Un servizio unico, mai visto prima in Sicilia, erogato dalla stessa agenzia immobiliare che gestisce la vendita dell'immobile.



Lo spiega meglio Orazio Occhipinti, titolare dell’agenzia Diamante Casa: “Non si tratta solo di arredare, con l'Home Staging sfruttiamo la potenza delle immagini on line. Gli utenti leggono poco e scorrono velocemente le pagine web. L'effetto WOW di HOMakeup® cattura l'attenzione degli acquirenti sugli annunci che senza HOMakeup® sarebbero passati inosservati”.

Dietro la volontà di fornire al compratore un’emozione prima dell’acquisto, c’è un lavoro di studio e progettazione personalizzato, con un grosso investimento di risorse e capitale umano: mobili, complementi di arredo, un furgone, l’homakeup artist, trasporto e montaggio. Dulcis in fundo: una documentazione fotografica e un video tour della casa.





HOMakeup®: il giusto valore alle case

Un grosso impegno in termini di tempo e risorse senza nessun costo aggiuntivo per i venditori.

“Molti colleghi propongono l’Home Staging chiedendo ulteriori sacrifici ai proprietari, noi lo abbiamo incluso nel nostro piano di marketing senza costi aggiuntivi. Vogliamo che chi cerca casa attribuisca il giusto valore agli immobili – prosegue Orazio Occhipinti - perché puoi anche fare le foto migliori, ma una casa vuota riceverà sempre meno telefonate di una ‘viva’, arredata in modo caldo e accogliente.

Oggi i nostri venditori hanno la certezza che noi ci prenderemo cura della loro casa garantendo il miglior prezzo possibile”.





Con HOMakeup® la casa apparirà per quello che è davvero: un nido dover poter immaginare la quotidianità e collezionare i ricordi più belli della propria vita. Un servizio indispensabile per creare emozioni. E sono proprio queste emozioni ad incrementare le vendite.



La casa apparirà per quello che è davvero: un nido dover poter immaginare situazioni, celebrare la propria personalità o raccogliersi nell’intimità e nel tepore. Oggi, a causa della rivalutazione dello spazio domestico e dei numerosi cambiamenti apportati in questo settore, un approccio di questo tipo è decisamente necessario.