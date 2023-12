Tocal inaugura ad Acireale il suo diciottesimo punto vendita: nuove aperture anche nel 2024

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giovedì 21 dicembre è una data importante per Tocal. La storica srl fondata da Antonino Tomasi ha inaugurato ad Acireale il suo 18esimo punto vendita, precisamente in via Santissimo Crocifisso 25. Si tratta della terza apertura effettuata nel 2023 in provincia di Catania, dopo i "nastri" tagliati a Motta Sant'Anastasia e Adrano.

"Anche in questa occasione, ci presentiamo ai consumatori seguendo quelli che sono i punti fermi del nostro operare, - spiega Nino Spampinato, direttore acquisti del gruppo Tocal - presenti anche nelle grafiche delle nostre insegne. Qualità, cortesia e convenienza. Nei nostri reparti è posta la massima cura nell' assortimento degli articoli più importanti delle grandi marche e dei prodotti in esclusiva 'Noi & Voi'. Così come anche presso i settori assistiti di punta, macelleria e salumeria, nei cui laboratori curiamo un'attenta ricerca degli ingredienti per offrire preparati di alta qualità e freschezza. La cortesia dei nostri responsabili e addetti alla vendita - conclude Spampinato - fa sentire la clientela che ci sceglie parte integrante di quella che noi consideriamo una famiglia vera e propria, accompagnadola nella spesa di tutti i giorni".

Anche nel 2024, Tocal punta a rafforzare il già fermo rapporto di fiducia con i clienti del Catanese, impegnandosi a consolidare la propria presenza nel territorio con l'apertura di ulteriori punti vendita. E' quanto prevede il cronoprogramma aziendale stilato già da tempo e pienamente rispettato, come conferma l'inaugurazione pre-natalizia di Acireale.