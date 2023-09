Corsi di laurea telematici: una scelta vincente per il futuro

L’istruzione è un diritto fondamentale e un fattore chiave per il successo personale e sociale. A volte, però, non si può accedere a un’istruzione di qualità a causa di vari ostacoli, come la distanza, il costo, il tempo o le condizioni personali. In questi casi, la soluzione è l’istruzione online, una modalità di apprendimento che sfrutta le tecnologie digitali per erogare i contenuti didattici online, tramite piattaforme e-learning, videoconferenze, podcast, ebook e altri strumenti multimediali.

I principali vantaggi dei corsi universitari online

L’istruzione online offre una formazione accessibile, flessibile, innovativa e sostenibile, riflettendo le esigenze e le opportunità dell’attuale panorama globale e tecnologico. Tra i vantaggi che l’università telematica offre rispetto a quella tradizionale, si ha sicuramente il beneficio di un’istruzione accessibile a tutti, superando barriere geografiche e finanziarie. Chi ha già un lavoro o una famiglia da mantenere, chi vive in zone isolate o svantaggiate, chi ha bisogni educativi speciali o difficoltà di apprendimento, può accedere a un’istruzione di alta qualità senza vincoli geografici o temporali.

Inoltre, viene promossa l’autonomia e l’auto-disciplina degli studenti, che possono organizzare il loro studio in base alle proprie preferenze e capacità, donando una maggiore autonomia, motivazione e responsabilità nello studio. Gli studenti possono anche risparmiare sui costi di iscrizione, trasporto e alloggio, rendendo l’istruzione più accessibile e inclusiva.

Un altro vantaggio è che viene favorita l’innovazione nell’insegnamento, usando strumenti multimediali, interattivi e collaborativi. L’apprendimento da remoto permette di sfruttare le potenzialità delle tecnologie digitali per creare esperienze didattiche coinvolgenti e personalizzate. Gli studenti possono accedere a una varietà di risorse online, come video, audio, immagini, animazioni, simulazioni, giochi e quiz. Gli studenti possono anche partecipare a attività collaborative, come discussioni, progetti di gruppo, peer review e co-creazione di contenuti.

Infine, lo studio online stimola l’adattamento dei programmi accademici alle esigenze del mercato del lavoro, permettendo agli studenti di acquisire competenze rilevanti e attuali. Permette, in questo modo, di aggiornare rapidamente i contenuti didattici in base alle novità scientifiche, tecnologiche e professionali. Gli allievi possono anche acquisire competenze digitali e trasversali, come la comunicazione, la creatività, il pensiero critico e la risoluzione dei problemi, che sono sempre più richieste dal mercato del lavoro.

Non bisogna infine trascurare che questo tipo di università riduce l’impatto ambientale dell’istruzione, eliminando viaggi fisici e risorse

Un’università per chiunque e accessibile dappertutto

Esiste una soluzione adatta per chi vuole realizzare il proprio futuro con un’istruzione di qualità, flessibile e accessibile: si chiama Unicusano. È un’affermata istituzione che si dedica con molta passione alle esigenze dei suoi studenti, offrendo diversi percorsi formativi. Questa università telematica ha il suo cuore a Roma, ma dispone di Learning Center disseminati in tutta Italia, rappresentando di fatto una vera e concreta opportunità di apprendimento globale e adattabile ai tempi moderni.

Unicusano offre una vasta gamma di corsi di laurea, master e corsi di perfezionamento, in diverse aree disciplinari, tra cui economia, giurisprudenza, ingegneria, scienze politiche, psicologia, scienze della formazione e scienze umane. I corsi di laurea sono progettati in base alle richieste del mercato del lavoro, garantendo agli studenti una preparazione qualificata e aggiornata. Alcuni dei corsi di laurea offerti da Unicusano sono inoltre esclusivi ed unici, come ad esempio: psicologia, ingegneria industriale, sociologia, ingegneria elettronica.

L’approccio didattico di questa realtà si caratterizza per la sua modernità. Grazie all’uso di una piattaforma multimediale all’avanguardia, gli studenti avranno accesso a lezioni video registrate, sessioni di apprendimento in videoconferenza, manuali digitali scaricabili, mappe concettuali interattive e prove di autovalutazione. Per arricchire ulteriormente il percorso formativo, un servizio di tutoring accompagnerà gli studenti lungo tutto il loro percorso universitario, garantendo una formazione completa e personalizzata.

Unicusano permette agli studenti di gestire autonomamente il proprio tempo e spazio di apprendimento, scegliendo quando e dove studiare. Inoltre, non solo offre la possibilità di sostenere gli esami online o presso i Learning Center più vicini, ma anche di ottenere una laurea riconosciuta dal MIUR e dal mondo del lavoro, con titoli equipollenti a quelli delle università tradizionali. Si tratta quindi di una soluzione ideale per chi vuole coniugare lavoro e studio, senza rinunciare alla qualità dell’istruzione. Unicusano offre una formazione accessibile, flessibile, innovativa e sostenibile, che si adatta alle esigenze e alle opportunità del mondo contemporaneo.

Il Learning Center di Catania

Nel 2009, il learning center apre la sua sede a Catania, fungendo da faro guida per gli studenti che vi trovano ispirazione ed elevati standard accademici e professionali.

La sede catanese presso l'Istituto Leonardo da Vinci, offre infatti una serie di servizi per supportare gli studenti nella loro scelta e nel loro percorso universitario. Tra questi, ci sono l’orientamento alla prima scelta universitaria, il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) nel caso di passaggio da altre università, la guida alla giusta scelta di un percorso universitario o master, il piano di studi personalizzato, l’assistenza didattica per ottimizzare tempi e obiettivi, il supporto amministrativo e il disbrigo delle pratiche, l’assistenza sull’uso della piattaforma online, l’assistenza per i contatti con i docenti, i tutor, la segreteria di facoltà e amministrativa della sede di Roma, la palestra, la mensa, l’aula studio con wi-fi e la sede esami. Questi servizi sono offerti senza alcun costo aggiuntivo proprio per garantire agli studenti una formazione di qualità e un’esperienza accademica soddisfacente.

Un’istituzione focalizzata sul rapporto umano

Ciò che distingue il Learning Center Unicusano di Catania è la sua prospettiva umana ed empatica sulla formazione. Ciascuno degli studenti viene accolto in un ambiente caloroso e ha l'opportunità di instaurare un rapporto personalizzato, fondato sull'ascolto attivo e sulla collaborazione reciproca. Il personale della sede è infatti a completa disposizione per qualsiasi questione burocratica o amministrativa, spiegando come e cosa fare per iniziare un percorso formativo. Inoltre, ogni studente potrà usufruire di una sede fisica, dotata di tutti i comfort, in cui poter svolgere le proprie attività didattiche al meglio. Il Learning Center Unicusano di Catania ha anche stipulato diverse convenzioni con enti pubblici e privati, offrendo vantaggi economici e opportunità professionali.

L'Università vuole assicurare così una formazione di alta qualità e un supporto tangibile alla crescita personale e professionale degli studenti catanesi, fornendo strumenti adeguati ad affrontare le sfide contemporanee.

Chiunque sia interessato a frequentare uno dei corsi di laurea o master offerti da Unicusano e scoprire tutti i dettagli sui corsi disponibili, non deve fare altro che recarsi presso la sede catanese in via G. Battista De La Salle, 12, telefonando al numero 800 685 599 o inviando un’email a segreteria@unicusanocatania.it. Sul sito c’è anche la possibilità di compilare un semplice modulo per la richiesta di informazioni all’indirizzo https://unicusanocatania.it/contatti.