Lavori di impermeabilizzazione: quali fattori impattano sul prezzo

Quando parliamo di lavori di impermeabilizzazione facciamo riferimento a quei processi che, tramite la creazione di un elemento di tenuta, rendono una struttura impermeabile per fare in modo che rimanga inalterata dall’azione dell’acqua nel tempo. in questo preciso momento storico questa esigenza si sta rendendo spesso una priorità considerando il cambiamento climatico in corso, con fenomeni temporaleschi di grande entità che mettono a dura prova le impermeabilizzazioni degli edifici.

Per chi sta pensando ad un intervento del genere presso la propria abitazione o la propria azienda è importante avere chiari quali sono i fattori che ne determinano il costo finale. Vediamo ora insieme i principali.

I materiali impermeabilizzanti

La qualità dei materiali utilizzati ha sicuramente impatto sul prezzo finale. Esistono diversi materiali, più o meno adatti a determinati tipi di intervento: i manti sintetici in pvc o in tpo ad esempio vengono maggiormente impiegati in interventi su terrazzi, piscine, vasche e cisterne mentre le guaine bituminose vengono utilizzate per i tetti.

Il metodo di impermeabilizzazione

Se si ha in programma un intervento di impermeabilizzazione è possibile rivolgersi alla ditta Diblasi. Di Blasi si occupa da quasi trent’anni di impermeabilizzazioni industriali e residenziali con professionalità ed efficienza. Il lavoro consiste nel proporre al cliente il pacchetto ideale e personalizzato che impedisca qualsiasi tipo di infiltrazione dal tetto, ma che al contempo garantisca totale isolamento termico e sonoro dell’edificio. Con questo fine, viene data l’opportunità al cliente di scegliere di applicare un ulteriore strato nella copertura del proprio edificio, che consiste in un pannello coibente che respingerà il caldo durante l’estate e il freddo in inverno. In questo modo, la temperatura interna dell’edificio rimarrà sempre invariata. Inoltre, poiché in alcuni casi i tetti degli edifici risultano vivibili come terrazze, DiBlasi offre al cliente anche sistemi idonei a ricevere una pavimentazione, che può essere galleggiante o allettata. L'obiettivo primario dell'azienda è quello di garantire al cliente una soluzione sicura e duratura. Per questo, DiBlasi diffida diffida di prodotti economici e tecniche di posa più veloce ma indubbiamente meno professionali. L'azienda si impegna a offrire una copertura che possa durare 30 anni senza dare alcuna preoccupazione al cliente. Per questo fornisce una garanzia di 10 anni per tutti i suoi prodotti.

Diblasi: i professionisti dell’impermeabilizzazione

Nata nel 1996 a Grammichele l’azienda Diblasi si trasforma nel 2005 in una società di capitale aumentando i comparti di interesse. Il successo è immediato e ciò permette all’azienda di divenire un punto di riferimento nel settore. Da allora la Diblasi Impermeabilizzazioni Srl continua a sviluppare e proporre soluzioni impermeabilizzanti innovative che consentono di rispondere efficacemente anche alle più severe richieste tecniche. Personale altamente qualificato, attrezzature all’avanguardia e materiali prodotti da aziende certificate leader nel settore: sono questi i pilastri su cui la ditta lavora.

La Diblasi srl si propone nel settore delle impermeabilizzazioni come azienda leader per tutte quelle problematiche che necessitano soluzioni e prodotti di qualità. Per i suoi clienti l’azienda offre una vasta gamma di materiali, vernici e membrane impermeabilizzanti. Soluzioni diverse che rispondono ad un unico obbiettivo: proteggere tetti, ponti, viadotti e opere di ingegneria dall’acqua.

È possibile rivolgersi a Diblasi per ogni esigenza di impermeabilizzazione su piscine, bacini idrici, discariche, tetti e terrazze: per richiedere un preventivo è sufficiente chiamare il numero 0933.944042, inviando una mail all’indirizzo info@diblasisrl.it o compilando il form che trovate a questa pagina e seguire la pagina Facebook o Instagram del gruppo per rimanere sempre informati su novità e iniziative della Diblasi srl.