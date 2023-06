Lavori stradali e manutenzione, un'azienda leader nel settore

Quando si ha a che fare con la realizzazione di lavori stradali (come ad esempio reti fognarie, metanodotti e acquedotti) non ci si può non rivolgere a un’azienda storica, che ha fatto della sua etica e responsabilità un vero e proprio mantra, in grado di accumulare sempre più credibilità.

Tra le aziende più quotate del Nord Italia ce n’è una che viene scelta costantemente dai suoi clienti (enti pubblici, servizi municipalizzati, aziende private) per la sua tempestività, ma anche e soprattutto per la trasparenza cui abitua i propri collaboratori.

Un’azienda punto di riferimento

Stiamo parlando di Sogem, azienda bresciana (ma con sede anche a Verona, Cremona, Piacenza, Pavia e Mantova) che conta 40 anni di esperienza nei lavori stradali, nella realizzazione e manutenzione di reti fognarie, metanodotti e acquedotti. Sogem interviene in ogni elemento fisiologico dell’impianto: dai pozzi alle tubazioni, fino al ripristino del manto stradale.

L’azienda è in continua espansione e rinnova costantemente il parco macchine, le attrezzature, le tecnologie esecutive e i materiali.

Negli anni Sogem, gestita dai due fratelli Mauro e Alberto Costanzi, si è affermata per i valori radicati in ogni piccola e grande scelta confermati dall’amministratore dell’azienda: forte senso di responsabilità verso i clienti, massima attenzione alla sicurezza ed etica, sia negli appalti che con i dipendenti.

Lavorare per Sogem

Entrare a lavorare nel team di Sogem significa collaborare con un’azienda che ha fatto dell’etica e del rispetto verso il prossimo la sua bandiera.

Sogem ha sempre selezioni aperte per diverse posizioni in azienda, consultabili sul sito e propone tra queste anche formule di lavoro con vitto e alloggio. Autocarri, gru, escavatori, attrezzature per l’asfalto e box termici: Sogem è sempre disponibile alla formazione del personale che vuole imparare e migliorare le proprie competenze.

L’azienda è disponibile a prendere in considerazione anche l'organizzazione di gruppi di lavoro provenienti dalla stessa zona. Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio del personale, attraverso l’indirizzo mail protocollo@sogembs.it o il numero 030 8982291.