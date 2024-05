Lotta contro il cancro: il contributo di una ONLUS siciliana

I bisogni di un malato oncologico sono vari e complessi. Dopo la diagnosi, il mondo del malato cambia drasticamente. Non è facile affrontare una situazione del genere. Ovviamente, il primo pensiero va all’assistenza medica: è essenziale la presenza costante di un team medico specializzato per fornire cure mirate, gestire gli effetti collaterali dei trattamenti e monitorare l'evoluzione della malattia. L'accesso tempestivo a terapie innovative e ad approcci multidisciplinari può fare la differenza.

Tuttavia, il sostegno va oltre le cure mediche. È fondamentale offrire un ambiente emotivamente sicuro, dove i pazienti possano esprimere le proprie paure, preoccupazioni e speranze. Il sostegno psicologico e sociale gioca un ruolo cruciale nel promuovere la resilienza e il benessere mentale dei malati oncologici: la diagnosi di cancro infatti può generare ansia, depressione e stress emotivo.

Chi si trova in una situazione del genere ha bisogno di aiuto per gestire le proprie emozioni e adattarsi alla nuova realtà. E ha bisogno anche di un supporto materiale, un'assistenza pratica e una riabilitazione funzionale e lavorativa.

I malati di cancro non vanno lasciati soli

Assistere le persone affette da una malattia complessa come il cancro è una sfida non semplice. Purtroppo, non sempre le strutture della pubblica amministrazione sparse sul territorio sono in grado di farlo. È per questo motivo che nascono realtà come Medicare, MEDIterranean CAncer support and REhabilitation.

Medicare è una ONLUS siciliana che, fondata nel 2011 da otto volontari con diverse professionalità, lavora quotidianamente per offrire supporto materiale, morale e psicologico al malato oncologico e alla sua famiglia, puntando al miglioramento dell’assistenza, della qualità di vita e della riabilitazione funzionale e lavorativa. E lo fa attraverso una serie di attività concrete.

Per esempio, MedicareBus è un servizio di gratuita per chi non può accedere da solo al luogo di cura. Un progetto già operativo da giugno 2013 che prevede l’utilizzo di un trasporto con accompagnatore volontario che provvede al trasferimento gratuito del malato dal suo domicilio al luogo di cura e viceversa. E poi c’è MedicHair, un modo per regalare momenti di bellezza ai pazienti in chemioterapia con l’ausilio di una parrucca ed i consigli e le attenzioni di un professionista. A questi si aggiungono gli screening gratuiti e altre iniziative importanti.

L’importanza della prevenzione

I dati dell’Airtum, l’Associazione Italiana Registri Tumori, hanno riportato che la Sicilia condivide con altre regioni del sud una più bassa incidenza di tumori, ma, purtroppo, una maggiore mortalità correlata. Tra le cause principali di questa differenza nella mortalità c’è il ritardo diagnostico, legato ad una scarsa cultura della prevenzione e aderenza agli screening, che portano alla scoperta della malattia tumorale in una fase più avanzata.

Per questo Medicare, oltre alle azioni di supporto al malato, è impegnata fin dalla propria nascita in attività di prevenzione e d'informazione, con il supporto di studi medici, con lo scopo di divulgare la cultura della prevenzione in un territorio che ne ha decisamente bisogno.

Per maggiori informazioni e per sapere come aderire all’associazione, basta visitare il sito web di Medicare.