Matrimoni a Catania, il nuovo trend sono le aziende vinicole

Dopo i mesi bui del primo lockdown, il 2021 è stato l'anno della svolta per i matrimoni a Catania. Mai in passato si era assistito ad una simile concentrazione di cerimonie, soprattutto nei mesi estivi, dove le campane non hanno fatto altro che suonare a festa. In questo contesto così incandescente, è stato e continua ad essere prezioso il lavoro dei wedding planner per i catanesi innamorati.

Matrimoni a Catania: Quando prenotare la location

Quando è bene cominciare a muoversi per organizzare il giorno più bello della propria vita? «Se ci si vuole sposare un sabato di luglio sicuramente è indicato muoversi con un anticipo di un anno e mezzo, - spiega Melania Millesi, wedding planner catanese - ma dopo aver scelto la location ed i fornitori principali è bene fare tutto il resto con un po' più di calma. Non ha senso, ad esempio, scegliere un allestimento floreale dodici mesi prima. I gusti possono cambiare, così come le mode ed i colori del momento. Un ottimo consiglio secondo me è regolarsi in questo senso a ridosso dell'evento".

«Affidarsi ad un professionista è un valore aggiunto per chi decide di fare il grande passo. Diminuisce notevolmente il carico di preoccupazioni - spiega Millesi - ed è possibile avere un quid in più durante la preparazione, sia in termini di creatività negli allestimenti che di gestione dei fornitori. Gli sposi li scelgono in genere in base alle recensioni, al passaparola tra amici e parenti...Ma coordinarli tutti insieme è ben altra cosa».

«Il wedding planner - continua Millesi - svolge un lavoro di regia, coordinando tutti sia da un punto di vista di tempistiche che come contrattualizzazione. Inoltre, è possibile avere anche dei servizi aggiuntivi e dei prezzi vantaggiosi, proprio in virtù di una collaborazione continua con tutti gli operatori del settore». Anche per il 2022, il settore conferma una piena crescita: i prossimi mesi saranno ancora pieni di eventi e si guarda già al futuro, progettando la stagione 2023. La parola d'ordine è insomma "niente ansia" - c'è chi sta già lavorando per voi.

