Nauta 2024: il Salone Nautico più importante del sud Italia si prepara a salpare

La passione per la nautica è in tutto e per tutto uno stile di vita che affascina e coinvolge chiunque si lasci sedurre dall'incanto della navigazione. Per molti questa passione va oltre il semplice atto di navigare sulle acque, incarnando una filosofia che abbraccia valori come libertà, avventura, disciplina e rispetto per la natura.

Contesto nel quale i saloni e le fiere dedicate diventano le migliori occasioni per conoscere le ultime innovazioni tecnologiche del settore, scoprire le nuove tendenze del design navale e incontrare i principali attori del panorama nautico locale e internazionale.

Il Salone Nautico del Mediterraneo, un evento internazionale

Nauta, il Salone Nautico del Mediterraneo, esprime al meglio tutto questo e da 22 edizioni rappresenta molto più di una semplice esposizione di barche e attrezzature, ma si propone come un punto di incontro per appassionati, esperti del settore e semplici curiosi desiderosi di scoprire il meglio del mondo nautico.

Spinto dal grande successo di pubblico e dal record di presenze ottenuto lo scorso anno, l'evento fieristico dedicato alla nautica che si svolge a Misterbianco, nella città metropolitana di Catania, all'interno del Centro Fieristico SiciliaFiera, si pone adesso l'obiettivo di diventare il più importante Salone nautico a terra d’Italia.

Un'importante ambizione che può trasformarsi in realtà anche grazie al patrocinio di Confindustria Nautica.

Manifestazione a 360° dedicata non solo alla cantieristica e ai concessionari, ma a tutto il mondo delle attività acquatiche e della pesca, che si svolge all'interno di una struttura grande più di 20.000 metri quadri tutti sullo stesso piano, con 3.500 posti auto gratuiti. Nauta è tutto questo.

Un evento dalla storia importante che in questi anni ha ospitato più di 3.000 imbarcazioni con oltre 300.000 visitatori e che punta sempre più in alto.

Misterbianco capitale della nautica per un weekend

Dal 7 al 10 marzo Misterbianco tornerà ad essere la capitale nazionale della nautica grazie al Salone Nautico del Mediterraneo e grazie a Eurofiere.

L'appuntamento per gli appassionati, gli addetti ai lavori, ma anche per i tantissimi curiosi attratti sempre di più da questo mondo è presso i locali di SiciliaFiera in Via Leopoldo Franchetti snc.

I biglietti sono già in prevendita sul sito web. Sito nel quale è anche possibile conoscere nel dettaglio le varie aree espositive del Salone e i prezzi per tutte le aziende che volessero esporre i loro prodotti per far conoscere le proprie attività all'eterogeneo pubblico che nel corso del secondo weekend di marzo affollerà gli stands di Nauta. Per saperne di più l'indirizzo e-mail di riferimento è info@eurofiere.com.