Il locale del centro storico di Catania compie 10 anni: "Innovazione è anche recuperare i segreti delle antiche ricette siciliane"

Nell'ultimo decennio, il centro storico di Catania ha subito una profonda trasformazione. Grazie anche all'incremento costante dei flussi turistici ed allo stravolgimento della viabilità urbana, molte attività commerciali hanno si sono riconvertite o hanno modificato il target di clientela e le proposte, soprattutto nel settore della ristorazione. Non è raro osservare come, in diverse insegne locali, la contaminazione con la cucina internazionale abbia tagliato fuori alcune proposte intramontabili della cucina catanese, o le abbia stravolte per la necessità di renderle appetibili a tutti i palati o, semplicemente, più "instagrammabili". C'è però chi ha scelto di tirare dritto per la propria strada, divenendo un punto di riferimento anche per altri ristoranti "in cerca d'identità".

Massima cura per la scelta delle materie prime

"In questi dieci anni - spiega Roberto Tudisco, volto arcinoto della ristorazione catanese e titolare dell'osteria 'Il Bell'Antonio', che lo scorso 18 giugno ha festeggiato, insieme a Sandra Di Bella, la prima decade con un evento esclusivo in piazzetta Sebastiano Addamo - abbiamo investito molte energie per migliorare sempre più la nostra proposta culinaria. Si è scelto di lavorare sulla professionalità, sull'accoglienza della clientela, sulla qualità della nostra carta. In particolare, è stato fatto un grande lavoro di ricerca delle eccellenze del territorio siciliano, selezionando costantemente prodotti freschi: l'eccellenza del mare. Il Bell'Antonio è un locale conviviale, dove si deve mangiare bene e dove si deve stare bene. I nostri clienti, se non sono già amici lo diventano in breve tempo, venendoci a trovare con costanza. Il pubblico del Bell'Antonio cerca dei cibi buoni, sinceri, senza fronzoli. Il concetto di 'buona cucina' che coltiviamo si riaggancia alla tradizione più autentica dell'Isola. Non a caso, abbiamo rispolverato antiche ricette delle nostre nonne e dei nostri trisavoli. Siamo andati a cercarle in tutta la Sicilia, recuperando la cultura culinaria di 100/200 anni fa e oltre".

Niente "chimica" in cucina

In questa continua sperimentazione all'incontrario, gioca un ruolo fondamentale l'assenza di manipolazioni "invasive" degli ingredienti e la necessità di svincolarsi dalle logiche della grande distribuzione. "Non usiamo nessun insaporitore, niente glutammato di sodio. I nostri sapori - continua Tudisco - sono quelli che gli ortaggi, il pesce, l'olio e le altre materie prime esprimono naturalmente. La nostra è una cucina di cultura, ancorata alla sicilianità. La sfida più grande è per noi proprio quella di reperire i prodotti più genuini da donare ai nostri amici ed ai nostri clienti".

"La vera sfida è mandare i clienti a casa con il sorriso"

"Ci siamo fatti conoscere, in questi primi dieci anni, non solo in Italia, ma anche in Europa eanche oltre. Abbiamo persone che vengono da tutto il mondo. Facciamo molta pubblicità alla nostra città di Catania - aggiunge con una punta d'orgoglio Roberto Tudisco - ed anche al resto del territorio. Oltre agli amici catanesi, le persone che vengono da fuori città, che siano turisti o che siano qui per lavoro, oltre al barocco vogliono ammirare e gustare la buona cucina. E noi accettiamo la sfida, mandandoli a casa con il sorriso e contenti di aver vissuto un'esperienza enogastronomica e culinaria molto soddisfacente".