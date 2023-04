Agrumi freschi selezionati per una marmellata autenticamente siciliana

Negli ultimi anni l’attenzione dei consumatori verso la qualità dei prodotti alimentari è molto cresciuta. Basta osservare una qualsiasi campagna di comunicazione di un brand del mondo food per rendersi conto di come lo storytelling sia oggi incentrato principalmente sulla genuinità delle materie prime e sul controllo della filiera.

La diffusione di questa educazione alimentare fa sì che la qualità del prodotto – e ovviamente delle materie prime utilizzate per la sua realizzazione – sia un fattore decisivo nel processo di scelta in fase d’acquisto: l’eccellenza delle materie prime, infatti, quasi sempre si traduce in prodotto sano e sapore delizioso.

Prodotti genuini, sapori autentici

La filosofia aziendale di Agrisicilia, azienda siciliana DOC che da oltre trent’anni trasforma gli agrumi siciliani in deliziose marmellate, rispecchia perfettamente questo sentire, come dimostra la grande cura da parte di questa realtà nelle selezione degli agrumi e nella produzione di confetture.

Nata alle pendici dell’Etna e immersa negli straordinari giardini della piana di Catania, l’azienda si è posizionata, a partire dagli anni ‘90, come leader nel territorio per la produzione delle confetture.

Tratto distintivo di Agrisicilia è innanzitutto la cura nella selezione delle materie prime: grazie a una stretta collaborazione con i Consorzi degli Agrumi di Sicilia, infatti, Agrisicilia utilizza per i suoi prodotti solo ed esclusivamente agrumi freschi.

Non solo: la "mondatura" – ovvero il processo di rimozione della buccia e di pulizia della frutta – viene svolta rigorosamente a mano, per garantire la selezione dei migliori agrumi, così da mantenere inalterati la fragranza nonché il sapore autentico della Sicilia.

Ma non è tutto. Tra le peculierità di Agrisicilia c'è anche la produzione di marmellate proteiche. L'azienda, dopo mesi di lavoro, è pronta a lanciare la nuova ricetta, l'unica di questo tipo sul mercato. La produzione di marmellate proteiche è la testimonianza del carattere innovativo e volto al futuro del brand.

Uno shop online

Parallelamente alla produzione di confetture, Agrisicilia ha lanciato un e-commerce con altri prodotti – olio, vino, pasta, dolci – di marchi siciliani che sposano la filosofia dell’azienda: un portale, insomma, dove acquistare delizie di ogni genere da portare in tavola. E, perché no, magari proprio in occasione delle feste pasquali.

Per ristoranti, bar, hotel e in generale di possessori di partita IVA, infine, accendendo alla sezione retail del sito è possibile acquistare i prodotti sopra menzionati a prezzo di ingrosso.