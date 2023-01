Perché diventare agente immobiliare

Dopo un periodo di lunga crisi globale sia sociale che economica, si intravede uno spiraglio di ripresa che sta spingendo molte persone a rilanciarsi nel mondo del lavoro, cercando nuove opportunità di carriera.

Nei motori di ricerca e sui blog di riferimento, una delle professioni più nominate è certamente quella di agente immobiliare. Naturalmente la domanda che molti si pongono è se effettivamente valga la pena intraprendere questa professione in questo momento. In primo luogo, bisogna considerare che la realtà immobiliare, a partire da quest’anno, è ripartita in quarta soprattutto nell’aspetto della vendita di una casa, nel 2023 è previsto anche un incremento dei valori di mercato e se aumentano il costo del mattone, in proporzione è più alto anche il guadagno di un consulente immobiliare.

Ciò nonostante, il mero guadagno, seppur importante, non deve essere l’unico motivo che possa portare una persona a scegliere questa professione perché comunque stiamo parlando di un mondo in cui le fluttuazioni economiche sono rilevanti.

I requisiti essenziali per questa professione

Chi vuole diventare agente immobiliare deve considerare quindi anche altri aspetti: bisogna avere grande passione, costanza e determinazione per sfruttare a proprio vantaggio i momenti in cui il mercato è favorevole. Inoltre, è una professione che necessita di alta formazione, conoscenze burocratiche e legislative specifiche ed un’ottima propensione al rapporto e l’interazione con diverse persone, che siano colleghi o clienti. Di certo è una professione che può davvero piacere a chi ama il contatto col pubblico, girare per il territorio e aiutare le persone a risolvere le loro esigenze immobiliari. Chi ha un approccio metodico, organizzativo e collaborativo ha certamente le qualità per poter diventare un agente immobiliare competente e di conseguenza raggiungere anche soddisfacenti obiettivi economici.

Come diventare un serio immobiliarista in Italia

Tuttavia, in Italia non ci si può improvvisare professionisti di questo settore, ma bisogna seguire un iter formativo specifico e raggiungere determinate certificazione e abilitazioni. Per questo conviene rivolgersi a chi conosce perfettamente questo settore. In Sicilia, ed in particolare a Catania, si trova RE/MAX Platinum che offre tutta la sua professionalità e i propri servizi grazie ai 350 circa collaboratori che operano in 7 sedi presenti in tutto il territorio siciliano. Chi ha intenzione di avvicinarsi per la prima volta a questa professione, può fare affidamento ad una realtà, considerata la numero uno nel campo immobiliare e presente a livello internazionale con 140.000 agenti in tutto il mondo. Platinum è quindi in grado di far entrare i nuovi agenti in un mondo lavorativo davvero complesso, mettendo a disposizione un piano formativo di elevata qualità e che copre tutti i servizi che bisogna conoscere. Durante lo stage professionale messo a disposizione, i futuri consulenti saranno seguiti, passo dopo passo sia in aula che sul campo, da Tutor dedicati. I temi affrontati sono davvero tanti: pianificazione aziendale, come acquisire un cliente, come ottenere un incarico di vendita, come occuparsi di condoni e sanatorie edilizie, cono conoscere le leggi di urbanistica, come compilare i relativi moduli e contratti, come gestire gli aspetti legali e quant’altro ancora. Ci sono davvero tante opportunità anche per chi già lavora in questo campo. RE/MAX Platinum è un franchising con una rete capillare, diffusa e collaborativa tra le diverse sedi che permette di alleggerire e semplificare gli impegni e la gestione dei compiti meno redditizi, ma ad ogni modo necessari, in modo da lasciare ai propri agenti autonomia, libertà ed indipendenza nella gestione dei restanti ambiti dio una compravendita.

Una realtà conosciuta e apprezzata da diversi anni

Platinum non offre ovviamente solo una possibilità di carriera lavorativa, ma fin dal 2006 aiuta ogni anno oltre 3600 famiglie a vendere la propria casa; solo l'anno scorso ben 9700 famiglie hanno contattato RE/MAX Platinum per comprare casa. Da ben otto anni con circa 100.000 telefonate ricevute, viene considerato il centro di intermediazione immobiliare più grande d'Italia. I suoi professionisti sono ben lieti di aiutare i clienti a trovare la soluzione migliore per le loro esigenze di vendita, o acquisto, offrendo diversi servizi in grado di aiutarli nei controlli dei documenti necessari, nell’aumentare la propria visibilità nel mercato immobiliare e nel trovare l’acquirente o il venditore più affidabile. Al mese ben 350 famiglie si affidano ad un consulente Platinum che si avvale di una realtà ben radicata nel territorio siciliano e appositamente strutturata in dipartimenti specializzati in specifici compiti in modo da rendere più semplice e fluida ogni transazione di una proprietà.

