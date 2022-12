Raddusa: non solo grano, ma tanta voglia di aprirsi al mondo

Due anni di pandemia, un conflitto in corso e l’inflazione galoppante stanno facendo sentire il loro peso. Ma se le grandi città d’Italia riescono a reggere il colpo, a venire maggiormente penalizzati sono i Comuni più piccoli, le cui attività commerciali non hanno la possibilità di raggiungere il grande pubblico di consumatori, riuscendo a soddisfare spesso solo il mercato locale.

Raddusa vuole di più: la soluzione arriva dall’interno

Non fa eccezione Raddusa, comune con meno di 3.000 abitanti nel catanese, noto soprattutto per la produzione di grano duro.

La cittadina sicula sta vivendo una crisi profonda, in quanto i grandi eventi critici internazionali, come detto, amplificano la difficoltà di emergere in qualche modo su un mercato più ampio.

Eppure, Raddusa non vive solo di grano, perché sul suo territorio esistono tante altre attività produttive, legate alla terra, all’agricoltura e all’allevamento. Gli imprenditori raddusani mostrano, infatti, le proprie abilità anche nella produzione di salumi e formaggi, arance e ortaggi, pasta, pane e farina, olio e vino, nonché thè, tisane e miele.

Nonostante le dimensioni ridotte del Comune, quindi, sono numerosi i produttori locali e, proprio tra gli imprenditori in città, ce ne sono due che hanno proposto una soluzione efficace per uscire dalla crisi.

Imprenditori uniti per vendere, promuovere e valorizzare prodotti e territorio

Salvatore Christian Parlacino, Direttore responsabile del Gruppo Spedire Adesso, e Giuseppe Spadola, proprietario della rinomata Macelleria Salumeria F.lli Spadola, hanno presentato a imprenditori locali e Pubblica Amministrazione la loro idea: una piattaforma digitale per la vendita online dei prodotti di Raddusa, che fosse in grado di riunire sotto lo stesso brand l’intera produzione raddusana agroalimentare.

La proposta è stata accolta con entusiasmo dalle diverse parti chiamate a partecipare al dibattito organizzato dai due imprenditori, i quali hanno commentato così:

“Siamo molto soddisfatti del riscontro avuto da parte dei produttori locali che hanno partecipato alla presentazione del progetto. Faremo altri incontri nelle prossime settimane per definire i molti aspetti e interrogativi sorti nel dibattito. Ribadiamo anche la nostra piena disponibilità a chiunque voglia aderire apportando il proprio contributo a questo progetto di business, che intende valorizzare e promuovere non solo i prodotti, ma anche le aziende e il territorio.”

L’e-commerce di Raddusa presto online

Unirsi per affrontare una crisi non è certo un’idea nuova, ma nel caso di Raddusa sembra quella ideale: da un lato, l’intero comparto agroalimentare desideroso di portare l’eccellenza di Raddusa fuori dai propri confini, arrivando potenzialmente al mondo intero, dall’altro, Spedire Adesso, un’azienda che può offrire le proprie infrastrutture logistiche per affiancare quello che, a tutti gli effetti diventerà, un e-commerce Made in Raddusa.

Il tutto con l’approvazione del Sindaco dott. Emilio Cosentino, dell’Assessore allo Sviluppo Economico dott. Giuseppe Marino e della Vice Presidente del Consiglio Comunale dott.ssa Deborah Rapisarda, che si sono dichiarati propensi ad assicurare il proprio appoggio.

Non resta che attendere l’inaugurazione definitiva di Siculo.Shop, questo il nome dato alla piattaforma web, che darà il via al progetto e verificare quante delle aziende raddusane abbiano scelto di aprire il proprio business al mondo.