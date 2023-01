Cessione del quinto e prestiti personali: ottenerli è più facile

Oggi ottenere un prestito è meno complicato di quello che si può pensare. Specialmente se si è dipendenti pubblici e pensionati. In un periodo storico in cui sembra dominare l’incertezza – tra pandemia, prima, guerra e crisi energetica poi – è importante, nonché vitale, poter ottenere liquidità per stare più al sicuro. Che si tratti di acquistare un’auto nuova, ristrutturare la propria abitazione, pensare in maniera più tranquilla a una vacanza... oggi le soluzioni sono a portata di mano.

Cessione del quinto e trattamento di fine servizio

Chi abita a Catania, o nelle zone limitrofe, e ha bisogno di un prestito può rivolgersi a Fidem (via Gioacchino Russo 7): cessione del quinto, delega di pagamento, prestiti personali e TFS (trattamento di fine servizio), consolidamento debiti... tutti questi servizi sono rivolti soprattutto agli occupati nel settore pubblico, a chi percepisce la pensione e chi opera nelle forze armate.

Vediamoli meglio nel dettaglio. La cessione del quinto è una forma di credito non finalizzato, per cui non è obbligatorio specificare come saranno spesi i soldi ricevuti. Il meccanismo è piuttosto semplice: la cessione del quinto consente di ottenere un prestito e di restituirlo cedendo al finanziatore un quinto del proprio stipendio o della pensione. La somma massima che è possibile richiedere dipende, dunque, dall’ammontare dei propri guadagni.

Fidem si occupa anche di aiutare gli impiegati nel settore pubblico (anche coloro che non abbiano optato per il fondo pensione complementare di categoria) e gli statali a ottenere il cosiddetto TFS. Il trattamento di fine servizio nel nostro Paese è un’indennità che queste categorie di lavoratori ricevono al termine del rapporto di lavoro (se sono stati assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000).

Delega di pagamento e prestito personale

Agli occupati nella Pubblica amministrazione è concessa anche la possibilità di ripagare un proprio debito attraverso trattenute mensili direttamente in busta paga. La cosiddetta delega di pagamento viene avallata grazie a una convenzione tra l’istituto di credito e il datore di lavoro e, inoltre, si può richiedere anche se la persona usufruisce già della cessione del quinto (è, infatti, anche chiamata “doppia cessione del quinto”). La rata del prestito è fissa e non subisce variazioni a seconda dei tassi. Infine, il lavoratore non è tenuto a dichiarare in che modo spenderà i soldi ricevuti.

Come si può intuire, non mancano le opportunità di ottenere un finanziamento in maniera rapida e sicura. Nel novero delle opzioni, però, rientra il prestito personale: una richiesta su misura che riguarda importi di diverse entità. Ai suoi clienti Fidem garantisce anche questa formula anche per consolidamento. Far fronte, dunque, a spese d’emergenza, oppure ottenere immediata disponibilità per acquistare un mezzo (che si tratti di tecnologia o di automobili) per il proprio lavoro, svolgere lavori di ristrutturazione non sarà più complicato: basterà iniziare compilando il form sul sito di Fidem e richiedere subito un preventivo gratuito.