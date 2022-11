Cucina brasiliana e sushi, un connubio inaspettato e delizioso

La cucina brasiliana odierna è molto varia e diversificata, sia per le influenze culturali che ha subito, sia per la vastità del territorio in cui nasce (che mette a disposizione un’ampia gamma di ingredienti).

Alla base della gastronomia brasiliana si possono trovare carne (soprattutto di maiale e di pollo), pesce (impiegati sia i crostacei che pesci come il baccalà), fagioli, patate, frutti esotici e riso, spesso utilizzato anche come contorno.

L’impiego di pesce e riso ha creato un punto di contatto con la cucina giapponese, in particolare con una specifica pietanza, il sushi; da questa unione ha avuto origine un tipo di fusion estremamente originale e gustoso.

Uno degli esempi eccellenti italiani è Basho, sushi fusion che propone un’interessante combinazione di cucina giapponese, sudamericana e italiana.

Tre cucine per pietanze uniche

Michele Giglio, fondatore e proprietario, ha impiegato la propria professionalità e il proprio estro nella realizzazione di un ristorante unico.

Unendo la cucina brasiliana a quella giapponese, il tutto con contaminazioni italiane, è infatti riuscito a creare pietanze originali e deliziose.

Uno dei punti fondamentali per il raggiungimento di tale traguardo è l’attenzione dedicata alla scelta delle materie prime: queste, infatti, sono di eccellente qualità, genuine e, in gran parte, a Km zero.

Come le alghe utilizzate per comporre i piatti, fatte arrivare direttamente dal Giappone, viaggiando a temperatura controllata; oppure le salse, importate sempre dal Paese del Sol Levante.

Punto d’onore è il pesce, freschissimo, di produzione italiana per l’80%.

Il livello qualitativo e l’originalità della cucina proposta hanno consentito a Basho di riuscire a farsi amare anche dai Baresi, nonostante la profonda e radicata tradizione di pesce crudo (che non comprende sushi e sashimi).

Il tutto viene offerto in un ambiente sempre curato, raffinato ed elegante.

Il format è stato particolarmente apprezzato per il suo approccio unico, completamente diverso rispetto alle comuni catene di ristoranti di sushi.

Catania apre le porte al sushi fusion

Forte del suo successo a Bari, quindi, Basho ha aperto un ristorante anche a Catania, ad aprile 2022: Basho Boutique.

Continua, così, l’espansione di questo nuovo genere di sushi fusion: il recente locale, infatti, va ad unirsi agli altri già presenti, situati nelle città di Soverato, Cosenza, Lamezia Terme e Catanzaro.

La location scelta è esclusiva e contemporanea: Villa Miranda, uno degli esempi più raffinati dell'architettura liberty siciliana.

Basho non è il solito sushi bar, ma è il risultato del perfetto equilibrio tra cucina giapponese, sapori sudamericani (in particolare brasiliani) e tradizione italiana, in particolare quella italo-meridionale.

L’idea di questo genere di fusion ha avuto origine, in prima battuta, dal viaggio in Brasile che Michele Giglio ha effettuato a 18 anni, dove ha incontrato lo chef Italo Monaco, da cui ha potuto imparare le peculiarità e i trucchi di questa lontana cucina.

La scoperta del sushi l’ha, poi, portato ad approfondire i segreti della cucina giapponese (basti pensare che, per un periodo, si è fermato in Giappone unicamente per studiare la cottura del riso, elemento alla base di molti piatti).

Ha, quindi, unito il tutto con contaminazioni italiane, ottenendo una selezione di piatti davvero unici.



Il menù è molto vario e offre numerose proposte, in grado di soddisfare tutti i palati; pesce con tagli pregiati, nigiri, temaki, uramaki, tempure, ma anche tagli di carne prelibati, come il kobe, senza dimenticare i deliziosi dolci (come la cheesecake al passion fruit).

Sono, inoltre, disponibili varie poke, per un pranzo sano e veloce.

Per quanto riguarda il bere, è presente un ricco assortimento di vini, nonché di drink, perfetti sia per pasteggiare che per il dopo cena.

I barman, scelti e formati con cura, impiegano la propria professionalità per preparare raffinati cocktail, selezionando e consigliando attentamente i più adatti da abbinare alle pietanze proposte; naturalmente, la stessa cura viene riservata alla scelta dei migliori drink da sorseggiare dopo aver gustato il proprio pasto.

Per scoprire di più sul fenomeno Basho, sono disponibili il sito e la pagina Facebook.