Arriva anche a Catania il fusion che sta conquistando l’Italia

Sappiamo bene come il sushi sia una tradizione millenaria nella cultura giapponese: abbiamo tracce risalenti fino a 2000 anni fa sulle prime sperimentazioni di commistione tra riso e pesce crudo, che poi sono evolute fino alla forma che ben conosciamo intorno al quattordicesimo secolo.

Negli ultimi anni però, stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione del concetto di sushi: sono infatti sempre più le nuove cucine sperimentali che propongono mix interessanti tra preparazioni e tradizioni culinarie differenti.

La nuova frontiera del sushi: la cucina fusion

Grazie alla sua versatilità, il sushi ben si presta a questa nuova frontiera di cucina "fusion".

Abbiamo assistito alla nascita ad esempio di sushi di carne, che abbandonano il pesce fresco per avvicinarsi ad una tradizione più occidentale pur preservando le tecniche di preparazione del piatto, ma anche l’unione di cucina giapponese alla tradizione ad esempio messicana, o perché no, italiana.

Un nuovo fusion d'eccellenza sbarca a Catania

Basho Sushi propone invece un innovativo mix, questa volta con la tradizione brasiliana, grazie all’intuizione di Michele Giglio, fondatore del concept Basho, che ha sugellato questo matrimonio tra Giappone e Brasile rispettando entrambe le tradizioni culinarie e, di fatto, proponendone una totalmente nuova.

Ma non solo cibo: Basho propone un diverso mood e una diversa atmosfera in ogni suo locale. Tutti i diversi ristoranti infatti, vivono di una propria estetica pur rimanendo coerenti con l’identità del marchio. Basho Crazy a Bari ad esempio, così nominato per la coraggiosa apertura in piena pandemia, Basho Garden a Cosenza, che immerge i suoi visitatori in un giardino ricreato all’interno del locale, o ancora, Basho Fusion Experience a Lamezia Terme, all'interno di una bellissima villa.

