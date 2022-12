La splendida Villa Miranda diventa la cornice per un locale unico nel suo genere

Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento si sviluppò un movimento artistico-filosofico che coinvolse arti figurative, architettura e arti applicate; questo diede vita allo stile Liberty, denominato, anche, Art Nouveau.

Dinamico e raffinato, questo stile si diffuse negli Stati Uniti e in Europa; in Italia, le sue prime manifestazioni ebbero luogo a Torino, Milano e Palermo.

Non sorprende, quindi, che ancora oggi, in Sicilia, si possano trovare splendidi esempi di architettura Liberty.

A Catania, ad esempio, sono tutt’oggi presenti alcune ville realizzate secondo questo stile, tra le quali merita una menzione Villa Miranda.

Tipica abitazione gentilizia su due elevazioni, con una torretta belvedere ad angolo, ha un’estetica leggera ed elegante.

Proprio la sua bellezza e la sua unicità hanno fatto sì che venisse scelta come location per Basho Boutique, ricercato sushi fusion che propone un’originale combinazione di cucina giapponese e sudamericana (in particolare brasiliana), unita ai sapori caratteristici dell'Italia del sud.

Basho continua, così, la sua crescita e diffusione.

Questo brand fresco e originale, infatti, ha già aperto dei locali a Bari, Soverato, Cosenza e Catanzaro, tutti dotati di un proprio tratto distintivo, ma accomunati da ciò che rende la realtà di Basho così apprezzata: l’elevato standard qualitativo, costituito da una cucina d’eccellenza servita in un ambiente accogliente e di classe.

Sushi fusion all’insegna di originalità e raffinatezza

Uno degli aspetti che Basho cura in modo particolare è l’attenzione dedicata alle materie prime, che devono, necessariamente, essere qualitativamente ineccepibili, genuine e, in gran parte, a Km zero.

Il pesce, sempre fresco, è accuratamente selezionato; nel caso di Basho Boutique, ad esempio, si può contare sulla generosa offerta del mare siciliano.

Per quanto riguarda, invece, gli ingredienti tipici di altre località, vengono fatti arrivare, direttamente, dal Paese d’origine; come le alghe impiegate per la composizione dei piatti, o alcune salse, importate dal Giappone.



Per una resa perfetta, però, ad una cucina di elevato livello va, anche, abbinata un’adeguata presentazione e un ambiente dello stesso tenore dei piatti.

Per questo motivo Michele Giglio, fondatore e proprietario dei locali Basho, ha deciso di optare per Villa Miranda come location per il nuovo ristorante; elegante e ricercata, rappresenta, infatti, il connubio perfetto con la raffinatezza delle pietanze proposte da Basho, per un ristorante fuori dall’ordinario.

In effetti, il grande successo ottenuto dai locali è dovuto, anche, all’originalità del format, che si distingue nettamente dalle usuali catene di sushi.

Trasformare il pasto in un’esperienza unica

Il progetto di Basho ha iniziato a prendere forma grazie ad un viaggio in Brasile effettuato da Michele Giglio, durante il quale ha conosciuto lo chef Italo Monaco.

Da qui, ha iniziato a prendere forma l’idea di un sushi fusion, fattore che ha portato il fondatore del brand a voler conoscere meglio i segreti della cucina giapponese, recandosi, personalmente, nel Paese del Sol Levante.

Sono stati, poi, uniti i profumi e i sapori tipici del Sud Italia; il risultato è stata una particolare alchimia, in grado di dare vita a piatti unici.

La proposta gastronomica è molto variegata: oltre alle pietanze di sushi declinate in chiave ‘fusion’, si possono assaporare pregiati tagli di pesce e di carne (tra cui il celebre kobe), deliziose tempure e fresche poke.

Un occhio di riguardo viene dedicato anche ai più golosi, per i quali vengono preparate dolci prelibatezze.



Per accompagnare i piatti, è disponibile una carta dei vini altamente selezionata, adatta a soddisfare ogni palato.

Inoltre, non mancano drink e cocktail, perfetti da sorseggiare sia durante che dopo il pasto; abili barman si occupano della preparazione, suggerendo, anche, come abbinarli ai piatti proposti.



Una visita da Basho è l’occasione per trasformare un pranzo o una cena in un’esperienza unica, da vivere in una cornice esclusiva e contemporanea.

Per rimanere aggiornati in merito a tutte le novità proposte, è possibile visitare il sito, la pagina Facebook e il profilo Instagram.