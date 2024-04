L’automobile dell’anno 2024 secondo il Salone dell’Auto di Ginevra arriva a Catania

Il Salone dell’Auto di Ginevra, tenutosi lunedì 26 febbraio 2024, oltre ad essersi concluso con un bilancio di 168mila presenze, ha anche decretato l’Auto dell’anno 2024.

Sette le automobili finaliste: BMW 5-series, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scenic E-techElectric, Toyota C-HR e Volvo EX30. Il vincitore del trofeo è stato votato da 58 giornalisti di 22 Paesi specializzati nel settore auto. Ed è stato un successo eclatante.

L’Auto dell’anno secondo il Salone di Ginevra

Ad accaparrare il titolo di “Auto dell’anno 2024” è stata la Renault Scenic E-Tech Electric, attestata in prima posizione con 329 punti. È la settima volta che un’auto della storica casa automobilistica francese riceve il prestigioso premio dopo dopo Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio (1991), Scenic (1997), Megane (2003) e Clio (2006).

L’automobile è al 100% elettrica ed è sviluppata sulla piattaforma AmpR medium (ex CMF-EV). Con zero emissioni, agile, leggera (1.890 kg) e compatta (lunga 4,47 metri), Scenic è perfettamente a suo agio in città. Per i lunghi viaggi, offre fino a 625 km di autonomia (WLTP), comfort, abitabilità e piacere di guida arricchito da tecnologie utili.

Le dichiarazioni del CEO della Renault

Queste le parole di Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault: “Per tutti i team del Gruppo e della Marca Renault è un immenso orgoglio essere insigniti del prestigioso premio ‘The Car of the Year’. Questo riconoscimento dimostra che abbiamo fatto le scelte giuste: autonomi a record, abitabilità generosa ed accogliente, il tutto con un’impronta ambientale contenuta. Se a tutto ciò si aggiunge il piacere di guida e gli equipaggiamenti delle “voiture à vivre”, come il nuovo tetto Solarbay e il sistema OpenR Link di ultima generazione con Google integrato, Scenic E- Tech Electric ha tutte le carte in regola per lasciare il segno sul mercato europeo dei veicoli elettrici”.

