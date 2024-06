Perchè conviene prenotare le vacanze in anticipo: 5 motivi validi

Parola d'ordine anticipare. Un verbo che già racchiude un significato e una strategia precisa, quella di portare a termine un'azione compiendola in un tempo inferiore rispetto al previsto e facendola meglio.

Decidere prima dove andare in vacanza presenta molteplici vantaggi proprio per questo ed è il motivo per cui sempre più persone scelgono l’early booking, ovvero prenotano le loro vacanze 5 o 10 mesi prima del soggiorno effettivo.

Qui vedremo i principali vantaggi che si hanno nel prenotare in anticipo.

1) Più organizzazione, meno ansia

Ci sono persone che prediligono i viaggi improvvisati all'ultimo minuto, all'insegna dell'avventura. L'organizzazione, però, spesso riesce a dare molteplici agevolazioni.

Consultando per tempo le app e i siti che propongono le migliori offerte spesso si riesce davvero a cogliere le occasioni migliori all'insegna del "Chi prima prenota meglio alloggia".

Date un'occhiata a Pirati in viaggio, che aggrega tutte le offerte su soggiorni completi, voli e pernottamenti, per costruire in modo molto semplice un pacchetto viaggio.

2) Risparmio sui voli aerei

È così anche per i voli aerei. Per assicurarsi l'ambito miglior posto a bordo conviene muoversi per tempo. Su Skyscanner potete confrontare i prezzi dei voli.

3) Risparmio sulle strutture alberghiere

Lo stesso vale per le strutture alberghiere. Quando si decide di prenotare all'ultimo spesso si è costretti ad accontentarsi scegliendo tra quello che rimane ed è stato scartato da altri. Chi vuole una suite con vista panoramica, una grande piscina o una camera con tutti i comfort sa quanto sia importante muoversi per tempo.

Su Booking trovate offerte interessanti su hotel e strutture ricettive.

4) I migliori servizi personalizzati

Chi cerca servizi personalizzati, da hotel pet friendly, a quelli maggiormente attenti all'eco-sostenibilità o che offrano particolari servizi deve essere ancora più attento a muoversi per tempo. I servizi più ambiti sono anche quelli che finiscono più velocemente.

5) Tempo per immaginarsi il viaggio

Programmare un viaggio con mesi di anticipo garantisce tutto il tempo necessario ad immaginarselo. Avrete la possibilità di decidere cosa vedere, i tempi, il budget, con chi andare, pensare a cosa fare e cosa non fare. In questo modo potrete evitare molti imprevisti che a volte rendono decisamente meno bella una vacanza.

