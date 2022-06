Torna alla Playa l’Arena Beach Stadium dei rossazzurri

Sorgerà presso la spiaggia libera n.1 della Playa l’Arena Beach Stadium per sviluppare il progetto turistico sportivo “Sicily Beach Soccer Tour 2022”, “progetto fortemente voluto dalla Regione Sicilia e dall'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo – si legge nella nota stampa del Catania Beach Soccer - con l’autorizzazione del Comune di Catania e dell’Autorità Portuale su richiesta presentata dalla Società Stella Polare S.r.l. che detiene la gestione delle Spiagge Libere della Città di Catania”. Il quartier generale rossazzurro, che in passato ha ospitato eventi internazionali di primo livello come tre Euro Winners Cup (Champions League per Club) e le Finali Europee per Nazionali, avrà tra i suoi eventi principi la Catania Cup 2022, manifestazione nella quale si contenderanno il trofeo gli 8 club più forti d’Europa, e, dal 29 agosto al 4 settembre, le qualificazioni degli ANOC World Beach Games – Qual. Europe Catania sotto l’egida del CIO e della FIFA, che ospiteranno 40 Nazionali sia maschili che femminili, tra le quali quella italiana; in palio vi sarà il “pass” per l’ANOC World Beach Games 2023, in programma in Indonesia.

Due eventi dall’indubbio fascino, che faranno di Catania la capitale del Beach Soccer mondiale nel Sud Italia. L’Arena Beach Stadium permetterà al club etneo di costruire nuove e solide basi anche per la creazione futura di un polo sportivo attrattivo per gli amanti non solo del Beach Soccer, ma anche di altre discipline sportive che verranno create negli spazi limitrofi. Soddisfatto e orgoglioso il direttore Area Eventi del Catania Beach Soccer Pippo Leone: "Catania Beach Soccer è riuscita con la bontà delle sue idee e la competenza dei suoi massimi dirigenti a trasformare il sogno in realtà. Nessuno pensi che allestire un'arena, che noi trasformeremo in un villaggio dello sport, sia un gioco semplice. A inizio stagione abbiamo dato priorità agli allenamenti della nostra prima squadra e del settore giovanile. Siamo riusciti a coniugare la parte sportiva a quella manageriale e organizzativa”.