Arti marziali: "PalaCatania" pronto ad ospitare 600 atleti di 10 nazioni

Sono circa 600 le presenze tra atleti, coach, accompagnatori, responsabili federali, famiglie e sostenitori che si attendono a Catania, per il doppio appuntamento europeo di arti marziali, che si svolgerà al “PalaCatania” da venerdì a domenica. 10 le nazioni in gara: Bosnia, Germania, Inghilterra, Italia, Polonia, Romania, Serbia, Scozia, Slovenia, Ucraina. 32 gli atleti della rappresentativa italiana convocati in Nazionale: 9 di questi sono siciliani. Sono i numeri espressi nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione, che si registreranno a Catania per il doppio evento sportivo di arti marziali l’European Open Cup 2023 for Children e il XII° Campionato Europeo WKC. Il programma si svilupperà come detto, nel corso del fine settimana. L’European Open Cup 2023 for Children è riservato agli atleti Under 13, con avvio venerdì pomeriggio e conclusione 24 ore dopo; quindi il testimone passerà alle categorie Cadetti, Junior, Senior e Master over 60 che animeranno il tatami allestito per il XII° Campionato Europeo WKC con le rappresentative delle 10 nazionalità presenti.

“Le arti marziali insegnano il rispetto delle regole oltre che dell’armonia. Catania è una città che piace e sarebbe una follia non assecondassimo questa capacità attrattiva, cercando al contempo di invogliare il turista – ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino -. Per farlo, è sufficiente attivare e agevolare percorsi di dimensione più europea. Il piano urbanistico che stiamo rivedendo con la chiusura del traffico veicolare di alcune piazze del centro storico, rientra nell’ottica di una città sostenibile che sovverta le regole del passato. Ben vengano manifestazioni di questo tipo che attireranno naturalmente turisti stranieri e locali”. Sergio Parisi, ass.re allo Sport del Comune di Catania: “Nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto l’intuizione di concedere il meritato spazio alle tante federazioni sportive, comprese quelle meno conosciute, a fronte dell’impegno di utilizzare i nostri impianti e le strutture alberghiere catanesi, incentivando il turismo sportivo. Abbiamo vinto la concorrenza di molte altre città per un evento unico. Così facendo si dà aiuto alle società sportive e alle Federazioni di riferimento. Siamo entusiasti per questo evento, non solo per i numeri che sta muovendo, ma anche perché sappiamo quanto sia complicato organizzare una manifestazione di respiro europeo. Complimenti agli organizzatori. Lo sport è sempre stato un fiore all’occhiello di Catania e continua ad esserlo attraverso manifestazioni come questa”. La kermesse sportiva è promossa dall’Associazione Centri sportivi italiani (ACSI) con la fattiva collaborazione della Federazione Italiana Arti Marziali (FIAM).