Baseball per ciechi, l’Etna Blind di Paternò vince il "Torneo dello Stretto"

E' calato il sipario sul "2° Torneo dello Stretto", manifestazione di baseball per ciechi organizzata dalla SSD UniMe allo stadio "Primo Nebiolo" di Messina. In una ideale cornice, allestita in maniera certosina dalla società "universitaria" e sotto un sole decisamente estivo, si sono sfidate, in un'intensa due giorni di gare, la compagine peloritana, l’Etna Blind di Paternò (che per l’occasione ha collaborato con la società Umbria Redskin, avvalendosi di quattro giocatori e di un tecnico proveniente della Leonessa Brescia) ed il San Giorgio di Reggio Calabria, coadiuvato anch'esso da giocatori proveniente dalla Leonessa Brescia.

La SSD UniMe ha conquistato la vittoria nella partita d’esordio, superando per 3-2 il team etneo. Nelle gare successive, la squadra locale ha perso le rimanenti sfide (4-1 contro San Giorgio e 7-1 di nuovo contro Etna Blind), lasciando strada libera alle altre due compagini per la finale. A senso unico l’ultimo atto della kermesse con la squadra di Paternò che ha regolato per 7-0 la rivale calabrese, aggiudicandosi la seconda edizione del "Torneo dello Stretto", dedicato al baseball per ciechi. Soddisfatta Silvia Bosurgi, presidente della SSD UniMe, per l’ottima riuscita dell’evento.