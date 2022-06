Beach Soccer Serie A, Catania battuto dai campioni d’Italia del Pisa

E’ terminata la prima tappa della Poule Scudetto Serie AON e dell’Under 20 Macron di beach soccer. Il campionato ufficiale targato Figc-Lega Nazionale Dilettanti ha animato per tre giorni la “Trilogy Beach Arena”, incastonata nella spiaggia “Playa” di Catania. Sulla sabbia etnea si sono disputate le dodici sfide delle nove squadre di vertice e le sei gare del Girone B dell’Under 20 Macron. Il Pisa, campione d’Italia in carica, ha fatto bottino pieno in questa tappa, vincendo due scontri diretti di grande importanza con Catania e Alsa Lab Napoli oltre ad aver superato con agilità il Sicilia grazie a una prestazione di gruppo. Sette giocatori diversi sono andati a segno.

La terza gara di tappa, la penultima della giornata è stata una sorta di nemesi, la semifinale Scudetto del 2021, la Finale di Supercoppa 2022. Stavolta non c’era un trofeo in palio, ma i ragazzi di Marrucci si sono tolti, comunque, una bella soddisfazione battendo la compagine rossazzurra, la più titolata d’Italia per 3-1. Il tatticismo, la bravura dei portieri e la qualità dell’impianto di gioco di entrambi i sodalizi hanno trasformato il match in una partita a scacchi vinta dal Pisa grazie ai colpi di uno scatenato Bruno Xavier (doppietta) e di Camillo Augusto, due veri beachers verdeoro. Il Catania ha sbattuto contro i guantoni di uno strepitoso Casapieri, non è bastato il centro di Sanfilippo per riaprire una sfida subito richiusa dai neroazzurri.

Pisa-Catania 3-1 (0-0; 1-0; 2-1)

Marcatori: 3’ st e 12’ tt Bruno Xavier; 7’ tt Camillo; 9’ tt Sanfilippo.

Pisa: Barsotti, Carleti, Casapieri, Bruno Xavier, Di Palma, Josep Jr, Camillo Augusto, Marinai St., Montecalvo, Ortolini, Salvadori, Jordan Soares, Vaglini. All. Marrucci.

Catania: Paterniti, Antonio, Gori, Be Martins, Fred, Battini, Campagna, De Nisi, Sanfilippo, Borer, Zurlo, Puglisi. All: Silveira Mendes.

Arbitri: Longo di Paola e Gosetto di Schio (crono Pizzol di San Donà di Piave).