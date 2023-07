Il presidente Giuseppe Bosco tra i premiati ai Beach Soccer Awards

Si sono tenuti, al “Flora” Beach Village di Viareggio, i Beach Soccer Awards, che hanno tributato i primi 20 anni di attività della LND in una serata di gala, ricca di ospiti di alto profilo, tra i quali il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, il vice presidente vicario Christian Mossino ed il vice presidente (Area Centro) nonché numero uno del Cr Sardegna Gianni Cadoni. La storia della disciplina sul territorio nazionale, con i riconoscimenti per atleti, allenatori e dirigenti italiani, è stata celebrata con i riconoscimenti intitolati all’ex presidente della Lega Nazionale Dilettanti e della FIGC Carlo Tavecchio. Tra i premiati il presidente Giuseppe Bosco non solo per le sue capacità agonistiche e professionali, dimostrate nel primo ventennio di attività, ma anche per le qualità morali, umane ed etiche, sempre a capo dal 2004 ad oggi del suo Catania Beach Soccer, società più longeva e titolata d'Italia.

"Ringrazio il Dipartimento Beach Soccer, nella figura del coordinatore Roberto Desini, per il premio conferito. La nostra attività iniziò nel lontano 1998, all'epoca con Daniele Bosco, mio fratello, con Mario Campanella e con gli amici storici, che a Le Capannine condividevano l'amore per il beach soccer. Da allora, abbiamo vinto 2 Scudetti, 6 Coppe Italia, 6 Supercoppe di Lega e organizzato 29 eventi a Catania, facendo tanta strada e ancora ne dobbiamo fare con nuovi progetti innovativi e funzionali al miglioramento di questo sport”. Il più grande sorriso di questi primi 20 anni? “Sicuramente arrivare in finale di Coppa del Mondo, a Mosca nel 2019, perdendo contro il Braga. Li siamo stati sfortunati, come a Catania, quando arrivammo secondi all’Euro Winners Cup con la finale persa contro il Kristal di San Pietroburgo”.