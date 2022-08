World Beach Games: 4 giocatori del Catania convocati nella Nazionale italiana  

Il tecnico azzurro Emiliano Del Duca ha diramato la lista di convocati per l’appuntamento di Catania, che dal 29 agosto al 4 settembre ospiterà i World Beach Games, manifestazione organizzata dall’ANOC alla quale parteciperanno sia la Nazionale Italiana maschile di Beach Soccer che quella femminile. Folta rappresentanza di giocatori del Catania Beach Soccer, ben 4, che hanno risposto alla chiamata: Sebastiano Paterniti, Salvatore Sanfilippo, Gabriele Gori ed Emmanuele Zurlo. La Nazionale maschile, inserita nel gruppo A (formato da tre squadre), farà esordio lunedì 29 agosto alle 17:30 contro la Norvegia. Gli azzurri scenderanno in campo poi il 31 agosto nel secondo e ultimo incontro della fase a gironi contro la Francia, sempre alle 17.30.

Le prime due classificate passeranno ai quarti di finale della manifestazione composta da quattro raggruppamenti e 13 squadre (girone B, formato da Portogallo, Germania e Moldavia; girone C, con Svizzera, Ucraina e Azerbaijan; girone D, composto da Spagna, Turchia, Repubblica Ceca e Svezia). Teatro degli incontri, la See Sicily Arena Beach Stadium, situata alla Playa di Catania e, alla fine del torneo, le prime 5 strapperanno il prezioso “pass” per la kermesse conclusiva dei World Beach Games, che si svolgerà a Bali nell’agosto del 2023. La Nazionale femminile, che fa parte del raggruppamento A con Repubblica Ceca e Inghilterra, se la vedrà con le ceche il 31 agosto alle 16.15 e con le inglesi il 2 settembre (stesso orario). Due i gironi di qualificazione (il girone B è formato da Spagna, Svizzera, Ucraina e Svezia) e passano alle semifinali le migliori due classificate. Il torneo qualifica all’evento della prossima estate le migliori quattro piazzate.