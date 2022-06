Meritati consensi per il quadrangolare giovanile organizzato dal Catania Beach Soccer

Ha riscosso meritati consensi il quadrangolare organizzato dal Catania Beach Soccer, che ha avuto per protagonisti i giovani di Ardor Sales, Jonia Calcio Riposto, PG Pro Calcio Catania e New Team Catania. Soddisfatti i promotori dell'iniziativa Marco Biagi e Giovanni Girgenti: "Siamo contentissimi della realizzazione dell’iniziativa in quanto crediamo che il Beach Soccer possa essere un’opportunità sportiva, ludica e sociale per la nostra città. Un ringraziamento va al Catania Beach Soccer per averci accolto nella loro famiglia, al presidente Bosco e al direttore Pippo Leone per la fiducia e la disponibilità riposta”.

Siamo fortemente convinti delle potenzialità di questo sport e per questo continueremo ad investire, in collaborazione col Catania Beach Soccer, per creare degli eventi finalizzati a creare una rete di sviluppo che parta dai bambini delle scuole calcio fino ad arrivare ai ragazzi universitari".