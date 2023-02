Calcio a 5, presentazione della sfida Italia-Macedonia del Nord a Catania

Sarà presentata martedì (ore 10.30), allo Yacting Club di Catania, la sfida tra Italia e Macedonia del Nord di calcio a 5, terza e penultima gara degli azzurri nel main round di qualificazione al Mondiale del 2024. Il prestigioso appuntamento del prossimo 1 marzo (ore 20.30) si disputerà al “PalaCatania” di corso Indipendenza. La situazione vede l’Italia con 4 punti in classifica, dopo due gare dopo le vittorie su Svezia (ad Aversa, 6-1) e il pari in Macedonia (3-3). Per passare alla fase successiva occorre vincere questo triangolare o essere tra le 4 migliori seconde dei 12 gironi: le restanti otto saranno chiamate a giocarsi i play off.

Interverranno alla conferenza stampa Il presidente nazionale della divisione di calcio a cinque, Luca Bergamini, il presidente della Figc Lnd Sicilia Sandro Morgana e il responsabile regionale del calcio a cinque, Maximiliano Birchler. A fare gli onori di casa il vice presidente vicario del Coni, Enzo Falzone, e il presidente della Yachting Club, Sergio Parisi e presidente della Fin. La nazionale azzurra tornerà in Sicilia dopo 12 anni: l’ultima volta fu il “PalaCarelli” di Caltanissetta (2011).