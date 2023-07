Calcio a 5 serie A: Meta Catania vicina al tecnico spagnolo Juanra  

La Meta Catania prepara il prossimo campionato di serie A di calcio a 5. Rimasta l’unica rappresentante siciliana nel massimo torneo, il club etneo punta ad alzare l’asticella delle ambizioni. Il primo tassello da inserire nel mosaico della stagione 2023/24 è l’allenatore. Voci sempre più insistenti danno per certo che la dirigenza abbia scelto lo spagnolo Juan Ramon Calvo Rodriguez, detto Juanra. Il 41enne tecnico iberico ha vinto da giocatore un Europeo nel 2010 e poi collezionato, sia in campo che in panchina, numerosi successi in Ungheria, diventata sportivamente la sua seconda patria.

Per quanto riguarda l’organico, appare vicino l’accordo con il talentuoso universale Luis Turmena, punto di forza, nelle ultime annate agonistiche, di Napoli e L84. La società cerca anche altri rinforzi mirati, in grado di innalzare ulteriormente il tasso qualitativo del gruppo rossazzurro. Tra le conferme, quasi certa quella del centrale brasiliano Bocao, mentre sono, anche quest’estate, diverse le squadre di vertice che fanno la corte al capitano Carmelo Musumeci, diventato ormai la “bandiera” della Meta.