Giuseppe Bellantoni nuovo direttore organizzativo del Catania Beach Soccer

Giuseppe Bellantoni è il nuovo direttore organizzativo del Catania Beach Soccer. Aveva già ricoperto l’incarico dal 2017 al 2019, contribuendo fattivamente alla crescita del club etneo sia in Italia che all’estero. Diversi i successi ottenuti sotto la sua direzione: uno scudetto nel 2018, 2 Coppe Italia nel 2018 e 2019, il titolo di vicecampioni del Mondo nel 2019, in Russia, e la partecipazione in Champions League e in Euro Asia, che vide i rossazzurri chiudere, in entrambe le competizioni intercontinentali, tra le migliori otto. Bellantoni, già dge del Calcio Catania e attualmente all’Acr Messina, è stato scelto dal presidente Giuseppe Bosco allo scopo di dare attuazione al percorso di crescita della società e guiderà il gruppo, partendo da una riorganizzazione interna in linea con l’evoluzione di questo affascinante sport.

“Sono contento di ritornare dopo tre anni di assenza - ha dichiarato Bellantoni - e ringrazio il presidente Bosco per l’opportunità offertami. Il Beach Soccer si è molto evoluto grazie anche alla Lega Nazionale Dilettanti. La stagione 2023 sarà intensa e vedrà in campo squadre altamente competitive. Abbiamo ingaggiato uno staff tecnico con figure altamente strutturate e insieme lavorato su una rosa importante di professionisti, tra i quali giovani dal forte legame con il territorio. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti al primo appuntamento in Supercoppa contro il Pisa”.