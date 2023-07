Il Catania SSD strapazza nel derby il Catania Beach Soccer

Il Catania Ssd ha vinto in modo perentorio (9-3) il derby contro il Catania Beach Soccer nell’ultima partita della tappa etnea del campionato di serie A. La squadra allenata da Mario Giuffrida pigia subito il piede sull’acceleratore, sbloccando il risultato grazie al gol di Eudin. Immediato il raddoppio di Villella, che deve soltanto insaccare la sfera calciata sulla traversa da Ott. Ci si aspettava tutt’altro inizio da parte del Catania Beach Soccer, che al 3’ capitola ancora. Palla sanguinosa persa da Palazzolo, De Fazio irrompe senza chiedere permesso e realizza. Giordani riduce in acrobazia le distanze (3-1), ma lo svizzero Ott cala il poker. Non cambia il canovaccio nella seconda frazione di gioco, come conferma il palo centrato da Costa dopo pochi secondi dalla ripresa del gioco. Appuntamento rinviato di qualche minuto. Al 3’ Luis Enrique dialoga con Ott e poi chiude il triangolo di potenza per il 5-1.

Si scuote il Catania Beach Soccer, a segno con Percia Montani, bravo sotto porta a ripulire un tiro di Be Martins. Al 5’ Eudin si guadagna il libero la cui trasformazione ancora magistrale manda in estasi il Catania Ssd. Che non sia la giornata tra le più fortunate per i ragazzi guidati da Santos lo si evince anche dai legni colpiti da Catarino e Giordani. Decisivo il salvataggio di Del Duca sulla conclusione a botta sicura di Percia Montani. Al 9’ Zurlo approfitta di un errore di Del Duca per sigkare il 6-3. Eudin firma la tripletta personale, sassata imprendibile e nuovo +4 sul quale le formazioni vanno a riposo. Nell’ultimo tempo, Luis Enrique va due volte a bersaglio, impinguando ulteriormente il bottino per la sua squadra. Il Catania Ssd ha conquistato, così, i 3 punti, operando il sorpasso in classifica. Prossimo appuntamento a Cirò Marina.

Catania BS-Catania SSD 3-9 (1-4; 2-3; 0-2)

Reti: 1’pt Eudin, 1’pt Villella, 3’pt De Fazio, 4’pt Giordani, 8’pt Ott, 3’ st Luis Enrique, 3’st Percia Montani, 5’st Eudin, 9’st Zurlo, 9’st Eudin, 3’tt Luis Enrique, 9’tt Luis Enrique.

Catania Beach Soccer: Rafael Padilha, Fred, Catarino, Giordani, Percia Montani, Barbagallo, Sanfilippo, Rafael Farinha, De Nisi, Palazzolo, Zurlo, Bè Martins. All. Fabricio Santos.

Catania SSD: Di Benedetto, Eudin, Del Duca, Sirico, Luis Enrique, Ott, D’Amico, Costa, De Fazio, Raciti, Giuffrida, Villella. All. Mario Giuffrida.

Arbitri: Bottalico di Bari e Ditto di Reggio Calabria (cronometrista Contraffatto di Catania).