Pronto riscatto in campionato del Catania Beach Soccer, Roma battuta 6-2

Il Catania Beach Soccer si è subito messo alle spalle la sconfitta di Supercoppa contro il Pisa, battendo per 6-2 la Roma nel debutto in campionato. Inizio partita abbastanza equilibrato. A sbloccare il punteggio è Zullo in acrobazia, che sfrutta l’incertezza di Andrea Giordani. Il vantaggio degli etnei dura pochi secondi, poiché Valerio Giordani ristabilisce subito la parità. Sul finire del primo tempo, uno-due prepotente dei rossazzurri. Vanno a segno Marco Giordani (10’) su punizione con la sfera a fil di palo alla destra del portiere e, due minuti dopo, Palazzolo, che cala il tris.

In apertura di seconda frazione, poker di Zurlo, a bersaglio con un delizioso lob. Conti virtualmente chiusi quando Palazzolo si procura e trasforma un rigore. All’ 8’ triangolazione tra Marco Giordani e Zurlo, conclusione del 23 dei siciliani che piazza all’angolino il pallone della sesta rete. Nei restanti minuti, non accade quasi nulla di rilevante, tranne la trasformazione vincente di Duarte, che fulmina Barbagallo e fissa il risultato sul definitivo 6-2. Il Catania Beach Soccer ha salutato, così, San Benedetto del Tronto, proiettandosi alla tappa abruzzese di Vasto, che assegnerà, domenica prossima, l’ambita Coppa Italia.

Catania Beach Soccer-Roma Beach Soccer 6-2 (3-1; 3-0; 0-1)

Reti: 8’ pt Zurlo; 9’ pt V. Giordani; 10’ pt M. Giordani; 12’ pt Palazzolo; 2’ st Zurlo; 5’ st Palazzolo; 8’ st M. Giordani; 12’ tt Duarte.

Catania Beach Soccer: Rafael Padilha, Fred, Catarino, Bè Martins, Zurlo, Barbagallo, Sanfilippo, Rafael Farinha, De Nisi, Palazzolo, Percia Montani, M. Giordani. All. Santos

Roma Beach Soccer: A. Giordani, Miola, Giusto, Poltronetti, Duarte, Cirilli, Lauri, Trippa, V. Giordani, Paccariè. All. Llorenc

Arbitri: Luca Romani di Modena e Davide Innaurato di Lanciano (cronometrista Lorenzo Volpe di Albenga).