Il Catania Beach Soccer sceglie Massimiliano Vinti come team manager

Massimiliano Vinti è il nuovo team manager della prima squadra del Catania Beach Soccer. Catanese di nascita, nato il 18 ottobre 1970, ha maturato oltre 30 anni di esperienza nel mondo del rugby vestendo, prima i panni di capitano e, ancora oggi, di uomo società dell'Amatori Catania, da sempre bandiera dello sport etneo. "Rappresentare la maglia rossazzurra, da catanese verace quale sono, è già di suo motivo di grande orgoglio - ha dichiarato Vinti -. Non ho mai nascosto la mia passione per il calcio anche se provengo dal mondo del rugby. Mi sento di ringraziare il presidente Giuseppe Bosco per l'opportunità che mi viene concessa e che desidero ripagare con altrettanta dedizione. Sono consapevole di entrare in un nuovo mondo, ma credo che in qualsiasi sport, sia prioritario il gruppo e il rispetto delle regole. Sarà mio compito ricreare quel clima di familiarità e compattezza, necessario a tutti i livelli quando si vuole competere e raggiungere risultati di un certo tipo. Del Catania Beach Soccer mi ha intrigato l'organizzazione della società più longeva e titolata d'Italia. Mi ritengo un uomo fortunato perché nella vita, spesso, ho sposato progetti ambiziosi e affascinanti. Anche per questo non vedo l'ora di iniziare. Entrerò in punta di piedi, ma con la giusta pressione e con l'entusiasmo di chi ha voglia di fare bene e vivere nel migliore dei modi questa avventura professionale".

Parole che fanno eco in quelle di Bosco, che gli dà il benvenuto: "Massimiliano è un uomo di sport, un catanese doc, cresciuto all'insegna dei valori della sana competizione. Credo che il rugby abbia molto da insegnare in termini di lealtà e rispetto per l'avversario. Da una chiacchierata tra buoni amici, qualche mese fa, abbiamo ragionato su quella che potesse essere la nostra collaborazione. Credo sia doveroso puntualizzare, anche se non ve ne sarebbe bisogno, che Massimiliano al termine della nostra stagione proseguirà la propria avventura nel rugby".