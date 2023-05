Catania Beach Soccer, brasiliano anche il nuovo preparatore atletico

Parla brasiliano lo staff tecnico del Catania Beach Soccer, che ha affidato l'incarico di preparatore atletico della prima squadra a Marco Rodrigo Teixeira De Andrade. Nato a Rio de Janeiro il 26 giugno del 1980, Andrade vanta numerose esperienze professionali, alcune legate al mondo del futsal, altre legate al beach soccer. Tra le parentesi più importanti: Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo, club tra i più prestigiosi anche nel calcio a 5 brasiliano. Dal 2011 al 2015 in Kuwait con l’Al Qadsia Sporting Club, poi in Egitto, dal 2016 al 2017, con l’El Zamalek Sporting Club prima di approdare in Arabia Saudita con l’Al-Hilal Football Club. Per un anno, dal 2019 al 2020, è stato Strenght Coach per il comitato olimpico cinese e a seguire preparatore atletico del Khorfakkan FC, club emiratino.

“Ringrazio il Catania Beach Soccer per l'opportunità che mi viene concessa di indossare i colori di questa maglia, che rappresenta la storia del beach soccer italiano – ha dichiarato Rodrigo Andrade -. Fin dall’iniziale contatto, ho sentito la stima e il sostegno della dirigenza, sia sportiva che tecnica, alla quale va il mio ringraziamento per la fiducia accordatami. Lavoreremo sodo come per perseguire i nostri obiettivi insieme”

.