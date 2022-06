Beach Soccer, 6 giocatori rossazzurri convocati nelle Nazionali

Il Catania Beach Soccer è una delle realtà più importanti in ambito europeo, come confermano i ben 6 giocatori rossazzurri convocati nelle rispettive nazionali e pronti a scendere in campo nel weekend. Quattro gli azzurri (Sebastiano Paterniti, Salvatore Sanfilippo, entrambi messinesi, Gabriele Gori ed Emmanuele Zurlo), convocati dal selezionatore Emiliano Del Duca e partiti alle volta di Nazarè in Portogallo per disputare le qualificazioni all’Euro Beach Soccer League, la cui fase finale si svolgerà a settembre nella Penisola. L’Italia farà il suo esordio venerdì (ore 16:15) contro l’Azerbaigian per poi affrontare domenica l’Ucraina con inizio alle ore 17.30. Nel fine settimana, saranno impegnati pure Bè Martins con la maglia del Portogallo e lo svizzero Philipp Borer. I lusitani se la vedranno nell’ordine con Estonia, Francia e Svizzera, mentre i rossocrociati, oltre ai portoghesi, incroceranno i “galletti” transalpini.

Queste le partite in programma per i nazionali del Catania Beach Soccer.

Sebastiano Paterniti, Salvatore Sanfilippo, Emmanuele Zurlo e Gabriele Gori (Italia):

– venerdì 1 luglio ore 16:15 Italia-Azerbaigian;

– domenica 3 luglio ore 17:30 Italia-Ucraina.

Be Martins (Portogallo):

– venerdì 1 luglio ore 17:45 Portogallo-Estonia;

– sabato 2 luglio ore 20:00 Portogallo-Francia;

– domenica 3 luglio ore 20 Portogallo-Svizzera.

Philipp Borer (Svizzera):

– venerdì 1 luglio ore 14:45 Svizzera-Francia;

– domenica 3 luglio ore 20:00 Svizzera-Portogallo.