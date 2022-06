Catania Beach Soccer, la soddisfazione del presidente Bosco per il primo trofeo stagionale

Il Catania Beach Soccer ha festeggiato la vittoria della Supercoppa, conquistata a Pescara al termine del combattuto match contro il Pisa. Soddisfatto per il primo titolo del 2022 il presidente dei rossazzurri Giuseppe Bosco: "Era uno degli obiettivi stagionali e siamo felici di averlo centrato. Rinnovo le mie congratulazioni agli avversari, sono stati encomiabili e sportivi. Questo è l'animo che ci vuole e che deve aiutare a crescere e migliorare il processo di formazione del beach soccer. Complimenti a tutto lo staff e alla nostra conduzione tecnica. I direttori Strano e Castorina hanno fatto un lavoro encomiabile. L'inserimento di mister Marcelo Mendes è stato una piacevole sorpresa. Lo conoscevamo, lo seguivamo da tempo e siamo rimasti colpiti dalla grande umanità di questo allenatore.

Bisogna avere abitudine a giocare partite del genere. Il Pisa ha degli ottimi elementi, hanno interpretato la partita al meglio, ma credo che la differenza è stata fatta dagli episodi e dalle grandi giocate di Borer, Gori, Zurlo, Bè Martins, atleti che in questo sport non devono dimostrare nulla, essendo campioni assoluti. La Supercoppa è, però, già alle spalle. Non ci accontentiamo mai, lavoriamo h24 e cerchiamo di sviluppare sempre. Questa è, come le altre, nella bacheca dei trofei. Siamo la società più titolata d'Italia e continueremo ad andare avanti a vincere, senza fermarci. Voglio dedicare questa Supercoppa a tutto il popolo rossazzurro, nella speranza che possa arrivare la nuova primavera calcistica a Catania, il nuovo Rinascimento. I tifosi del Catania hanno ingoiato troppi bocconi amari negli ultimi 7-8 anni".