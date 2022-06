Catania Beach Soccer pronto per l’atteso esordio in campionato

Il Catania Beach Soccer è pronto per l’esordio in campionato contro il Sicilia Beach Soccer, in programma oggi pomeriggio (ore 17.15) alla Play di Catania. “Il gruppo è molto unito e lavora con il sorriso – ha dichiarato, alla vigilia del match, l’allenatore Marcelo Mendes -. La squadra, consapevole dei propri mezzi, è molto tranquilla anche perché ha lavorato sia sotto l'aspetto tecnico che tattico e atletico. Il debutto regala un'emozione differente rispetto alla gara di Supercoppa, ma ugualmente speciale”.

In mattinata, sarà impegnata, invece, la formazione Under 20 rossazzurra, opposta ai vicecampioni d'Italia della Lazio BS. Queste le impressioni del mister etneo Sirio Silvestri: "I ragazzi sono abbastanza motivati e non vedono l'ora di cominciare. Lavoriamo da una ventina di giorni, ho visto molta applicazione e responsabilità. Ci attende un impegno importante contro una compagine di tutto rispetto, ma giochiamo nella nostra città e cercheremo di difenderne colori. Sono abbastanza soddisfatto di quanto fatto e, in particolar modo, della considerazione che ha avuto Mendes nel convocare, oltre a Ilardi e Orofino, altri due giovani quali Puglisi e Campagna”.