Catania Beach Soccer: il presidente Bosco euforico dopo la vittoria della Coppa Italia

Il Catania Beach Soccer ha vinto a Vasto la sesta Coppa Italia, mettendo, così, in bacheca il quattordicesimo trofeo della sua storia. Entusiasta il presidente Giuseppe Bosco: “grande è la soddisfazione per il successo e per come è maturato. Voglio congratularmi con il Pisa, degno rivale di una finale bellissima, che ha divertito sugli spalti e incollato ai teleschermi gli appassionati di beach soccer. Un plauso al Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti per l’organizzazione di pregevole fattura. Sono stati giorni intensi, divertenti e mi piace ricordare che Vasto si conferma, per noi, tappa felice e vincente, come fu già nel 2004.

La comunità sportiva, non solo quella catanese, ha salutato l'affermazione rossazzurra con partecipazione e di questo non posso che esserne orgoglioso. Ringrazio lo staff dirigenziale, capitanato da Giuseppe Bellantoni, quello tecnico in tutte le sue componenti, la comunicazione e, non ultimi, i giocatori, che sono stati encomiabili, mostrando un chiaro senso di appartenenza alla maglia che indossano. La Coppa la tributiamo all’amico Santo Palma, che avrebbe partecipato e condiviso la vittoria dei ragazzi, e a tutti i tifosi del Catania, che ci hanno attestato stima in questi ultimi mesi. Siamo già proiettati mentalmente ai prossimi appuntamenti di campionato, per fare bene nella regular season e presentarci poi, nel migliore dei modi, alla Final Eight di Viareggio”.