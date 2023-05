Il bomber Zurlo continua a vestire la maglia del Catania Beach Soccer

Emmanuele Zurlo vestirà per la nona stagione consecutiva la maglia del Catania Beach Soccer. Nato il 27 febbraio 1988, ha messo a segno ben 211 reti, attestandosi al primo posto nella classifica All Time tra i rossazzurri. Tra le caratteristiche che rendono Zurlo un pivot di assoluto rilievo nel panorama nazionale ed internazionale, sicuramente, vi è il fiuto per il gol, la capacità di stare al posto giusto nel momento giusto, l’abilità nel produrre acrobazie tanto spettacolari quanto efficaci. Con lui in campo, il Catania Beach Soccer ha conquistato: 1 Scudetto, 3 Coppe Italia, 3 Supercoppe di Lega mentre a livello individuale il pivot catanzarese ha vinto il titolo di capocannoniere della serie A per due volte.

Zurlo si è imposto anche in Nazionale, totalizzando 142 centri in 152 presenze e vinto, nel 2015, la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia di Pescara, l’Europeo ad Alghero nel 2018 e l’Oro nel 2019 nei Giochi del Mediterraneo a Patrasso. “Ritengo che, al di là delle frasi di rito, giocare per il Catania Beach Soccer sia sempre un’emozione speciale. Questa città la considero la mia seconda casa. Siamo pronti e carichi per ricominciare una nuova avventura. Vogliamo ritornare a vincere, la società ha costruito sempre squadre per stare lassù. Posso soltanto dire che siamo, anche, arrabbiati per il finale della scorsa stagione. Vogliamo fare bene e riscattarci”, ha dichiarato il bomber calabrese.