Catania Beach Soccer ai nastri di partenza anche del campionato Under 20

Non soltanto prima squadra, il Catania Beach Soccer rilancia la sfida anche con l’Under 20. Il Dipartimento Beach Soccer ha deliberato la costituzione dell’organico inerente il campionato di categoria, confermando il format che prevede, per l’assegnazione dell'ambito titolo, la partecipazione alla fase finale delle migliori due classificate degli altrettanti gironi.

Le 11 protagoniste sono, oltre alla compagine etnea, che ha tutte le carte in regola per fare bene: Cagliari, Catania, Città degli Eventi, Ecosistem Lamezia Soccer, Icierre Lamezia, BS Lazio, Energy Pisa Beach Soccer, Happya Car Sambenedettese, Beach Soccer Club Terracina ed i campioni in carica della Farmaé Viareggio.