Il Catania Beach Soccer scende in campo con la Caritas

Un piccolo, ma nobile, contributo al fianco dei più bisognosi. Attenzione e sensibilizzazione sono temi cari al Catania Beach Soccer, che, presso la Caritas Diocesana Catania, ha offerto, pasta, pesce e conserve alimentari, utili pure nei giorni a venire a chi in questo momento vive oggettive difficoltà. Quello di oggi un mondo di guerre e di battaglie: piccole, grandi di lunga durata o anche istantanee. Questi volontari della pace sono i volontari della Caritas, che ogni giorno sfamano non solo la pancia, ma anche il cuore di molte persone, che spesso non sanno come arrivare a fine giornata.

C’è chi cucina, c’è chi serve ai tavoli, c’è chi porta le materie prime da cucinare e c’è chi semplicemente offre la propria presenza, l'affetto per fare in modo che nessuno si senta escluso, pensando di essere dimenticato. Anche lo staff del Catania Beach Soccer, abituato a “battaglie” di carattere sportivo, ha voluto far sentire la propria presenza per scendere in campo in queste attività di solidarietà e con i propri atleti ha potuto constatare come la Caritas riesca a dare un po’ di gioia e serenità a tutti coloro che si recano lì per trovare un sostegno, una mano, un piatto di cibo e speranza.