Ciclismo, la "Granfondo dell’Etna" scelta come Campionato Italiano 2025

La “Granfondo dell’Etna” si è guadagnata il Tricolore. L’edizione del 2025 varrà, infatti, come Campionato Italiano Granfondo. Dopo tre edizioni, la manifestazione etnea ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dal Consiglio Federale per l’impegno, la cura dei dettagli, la scelta dei luoghi e l’attenzione in materia di sicurezza. Uno sforzo, anche finanziario, profuso dagli organizzatori per dare all’evento sportivo quel tocco in più, determinante per avvicinarsi, pian piano, ai migliori standard delle Granfondo più importanti. Questo è stato lo spirito che ha animato Marco Compagnini, deus ex machina di questa gara. “Non me lo aspettavo – ha esordito Compagnini, che è pure componente della Commissione Nazionale di FCI per il settore Amatoriale -. Sicuramente gli sforzi messi in campo per realizzarla ed i progressi fatti in questi tre anni sono stati evidenti, ma credevo in un tale onore”.

L’appuntamento del prossimo anno rappresenterà per la “Granfondo dell’Etna” un banco di prova; oltre alla consapevolezza di avere gli occhi puntati addosso, si dovranno limare le imperfezioni per farsi trovare pronti all’esame nazionale. “Ci metteremo subito al lavoro - commenta Compagnini – la prossima edizione sarà un test probante per il Tricolore. Dovremo essere impeccabili.” Un treno che passa da non perdere. Questo il vero significato di questa scelta della Federazione. “Un Campionato Italiano richiama tantissima gente da ogni regione d’Italia – chiosa Compagnini –, ben figurare significherebbe fidelizzare potenziali iscritti per il futuro e dare alla nostra manifestazione un peso importante anche come riferimento stagionale nell’indotto turistico. Abbiamo la fortuna di organizzare una gara ciclistica in un percorso tra i più belli al mondo”. Si aprono, dunque, i lavori della quarta edizione, in programma il 19 maggio con partenza sempre da Pedara. Nel 2023 a vincere fu l’ex Pro Francesco Romano, tesserato con la Nuova Avir, mentre tra le donne Giovanna Carnemolla della Team Rossoazzurri.