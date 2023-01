Ciclismo, tutto pronto a Catania per il “17° Trofeo Sant'Agata”

È tutto pronto a Catania per il “17° Trofeo Sant'Agata - 8° Memorial T. Mirabella”, gara ciclistica organizzata dalla Libertas che si svolgerà domenica mattina. La manifestazione è inserita all'interno del ricco programma della "Coppa Sant'Agata", che ha preso il via venerdì con il “Trofeo Sant'Agata” di calcio e si concluderà 10 febbraio, chiudendo, così, la settimana di festa dedicata all’amatissima patrona della città etnea. Il circuito cittadino, di 2.5km, avrà partenza/arrivo da via Castaldi nei pressi dell'istituto scolastico "Meucci" del quartiere Cibali, la partenza è prevista per ore 9.30. Una manifestazione molto sentita, soprattutto tra i ciclisti della Sicilia orientale, che unisce sport, cultura e tradizione, proprio come recita il claim della Coppa Sant'Agata. Il Sant'Agata" è uno di quei trofei che rimane gelosamente custodito dai vincitori, come un professionista farebbe per il successo di una classica.

"Sarà un bellissimo Sant'Agata quello di quest'anno - afferma Marco Compagnini, responsabile nazionale ciclismo Libertas e coordinatore per la Sicilia -. Molti atleti non aspettano altro che questo trofeo e si fanno trovare già pronti ad inizio stagione. Il Sant'Agata è il più bel circuito cittadino della Sicilia, inserito nel contesto liturgico in onore alla Santa patrona di Catania, ha, quindi, un significato particolare, che va al di là della gara ciclistica fine a se stessa". Dal punto di visto tecnico, è un circuito che presenta tratti in salita, in discesa, curve insidiose, che rendono i 2.5 km di percorso abbastanza impegnativi".

"Il Trofeo dei Trofei" aprirà - di fatto - la stagione del ciclismo Master 2023, che si prospetta di altissimo livello, considerato l'ingresso negli under di due ex professionisti quali Francesco Romano (ex Bardiani) e Leonardo Tortomasi (ex Vini Zabu'). Ed è proprio il ragusano Romano tra i favoriti del "Trofeo Sant'Agata", assieme a Giuseppe Di Salvo, Gianluca Pullano, Nicola Genovese. Quest'ultimo, Genovese del Team Rosso azzurri, già trionfatore di una passata edizione e con due secondi posti che sicuramente vorrà riscattare. I vincitori del 2022 furono Vincenzo Greco tra gli Under, Gianluca Pullano tra gli Over e Giovanna Carnemolla tra le donne.