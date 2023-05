Fervono i preparativi a Pedara per la "GF Giro dell'Etna" del 4 giugno

È scattato il conto alla rovescia in vista della terza “GF Giro dell'Etna”, in calendario domenica 4 giugno, e gli organizzatori sono al lavoro per ultimare i dettagli. Anche quest'anno, la granfondo regina del ciclismo siciliano conta di veder aumentato il numero dei partecipanti (nel 2022 furono 300), in virtù degli sforzi compiuti dai promotori della manifestazione e dalla Libertas Ciclismo Sicilia e dei riconoscimenti ricevuti nelle passate edizioni. L’appuntamento sportivo catanese, che si svolgerà sotto egida FCI, ha ricevuto lo scorso febbraio l'attestato di "Evento Certificato", riconoscimento che viene attribuito per la qualità espressa dalla commissione formata da FCI, ACSI e Formula Bici.

La partenza della corsa a Pedara, in piazza Don Giovanni Bosco, nella quale sarà allestito il “Villaggio Accoglienza”, dove si svolgeranno le operazioni di accredito e consegna pacchi gara. Tante le iniziative collaterali, in programma nell’intero weekend. Verranno organizzate attività di animazione/musicali, il “Villaggio Bike School” per i bimbi dell'età compresa tra i 6 e i 12 anni e l'ormai imperdibile "Sagra della Granita Artigianale Siciliana". Tra novità il brevetto, "Io c'ero" e la maglia di "Regina dell'Etna". Il primo sarà rilasciato a tutti coloro che parteciperanno come cicloturisti, con partenza alla francese, e completeranno il percorso della Granfondo. Riceveranno una carta di viaggio, sulla quale dovranno essere messi i tre timbri coincidenti con la partenza, punti di ristoro ed arrivo. La maglia di “Regina dell'Etna” andrà alla donna che impiegherà il minor tempo per concludere la prova. La quota femminile è di 35 euro ed è bloccata fino all'ultimo giorno utile per le iscrizioni, fissato per il 2 giugno. La “3^ GF Giro dell'Etna” verrà ripresa in diretta TV da Bike Chanel.