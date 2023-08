Cresce l’attesa per il "4° Trofeo Ciclistico Città di Carruba" tra Giarre e Riposto

Riprenderà a Carruba il Campionato Provinciale Libertas Catania Strada e la Coppa Jonica Libertas 2023 con il "4° Trofeo Ciclistico Città di Carruba - Memorial Michele Privitera", organizzato dalla Team Bike Ionica Riposto e in programma domenica mattina. La corsa si svilupperà su un circuito di 3,2 km con 40 metri di dislivello a giro. Un tracciato adatto ai passisti e molto lineare, caratterizzato da tre curve piuttosto larghe. La gara su svolgerà lungo le vie del centro della frazione di Carruba e tra i comuni di Giarre e Riposto con arrivo in Via San Martino, percorrendo la Via Papa Pio XII, Strada 11 Cosentini.

Raduno presso la Pro Loco di Carruba in Piazza San Martino dalle 7.30 alle 8.45. Partenza prevista alle ore 9.00 con una passeggiata per bambini. In seguito, alle 9:30, lo start amatori over45 più donne e junior sport e poi gli under45. Giunta alla quarta edizione in memoria del concittadino di Carruba appassionato di ciclismo Michele Privitera, la manifestazione richiamerà numerosi appassionati. L’anno scorso, prova unica del Campionato Regionale Libertas, fu vinta da Concetto Mazzarella tra gli over45 e da Marco Oliva tra gli Under, Giovanna Carnemolla si impose, infine, tra le donne.