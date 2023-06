Ciclismo: la vittoria di Bartuccio esalta la Rappresentativa Siciliana in Toscana

La Rappresentativa Siciliana Allievi di ciclismo si è imposta alla “79^ Coppa Giulio Burci”, gara riservata alle categorie giovanili, che si è corsa a Poggio a Caiano, in provincia di Prato. A tagliare per primo il traguardo è stato Giovanni Bartuccio della Cambria, che ha spiazzato tutti, coronando una fuga iniziata ai primi chilometri, che gli ha fruttato un vantaggio massimo di 1'40". La competizione prevedeva quattro giri da 11,2 km in pianura e due da 14,5 km con una salita (Seano) a tornata per complessivi 74 km. Alla partenza quasi 70 partecipanti, provenienti da tutta Italia. Il siciliano e un altro corridore sono subito scattati. Appena iniziata la salita del Seano, Bartuccio ha staccato il rivale per involarsi verso l’arrivo in solitaria, terminando la prova in 1h55'40" ad una media di 38,594 kmh. Da sottolineare il lavoro di squadra, che ha portato in dote anche il sesto posto di Damiano Doddis ed il settimo di Cristian Buturo.

L'ultima vittoria della Rappresentativa Siciliana su strada risaliva a maggio del 2021, quando Paolo Leone si impose, sempre tra gli Allievi, al “Trofeo GLS”. Felice del risultato il tecnico regionale Nello Cangemi: "La trasferta è andata molto bene. Siamo stati impegnati in due gare: la prima con gli Esordienti, nella quale abbiamo ottenuto un buon nono posto con Lo Piccolo. Nel pomeriggio, quella riservata agli Allievi, che ci ha regalato la gioia più grande. Io e Alessandro Mansueto abbiamo cercato di dare i giusti consigli ai ragazzi su come andava affrontata la corsa, loro sono stati bravi a mettere in atto le strategie programmate. È stata un’affermazione corale. Complimenti anche a Doddis e Buturo, bravi a chiudere tutti i tentativi di attacco degli avversari". Contento anche il presidente Dino Guardì: “finalmente arrivano risposte importanti anche dal settore strada, che premiano gli sforzi del Comitato Regionale. Dopo due anni torniamo al successo in un palcoscenico di prestigio nazionale".